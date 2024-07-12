人民网北京7月12日电 （记者李依环）暑假来临，参观大学校园，感受学术氛围，成为不少家长学生的旅行选择。记者了解到，北京大学7月8日起开放暑期校园参观，清华大学7月13日起开放暑期对外参观。两校均需实名制预约。

北京大学：7月8日起，开放暑期校园参观

7月8日起，北京大学开放暑期校园参观。参观人员可通过“参观北大”小程序里的语音讲解，了解校园人文景观背后的历史。根据参观者的不同需求，小程序还推出了参观时长在1至3小时不等的3条推荐路线。

据悉，参观人员需实名预约，预约名额提前7天开放，凭身份证进行人证核验后入校参观，校园参观不收取任何费用。每日可预约入校时段为：8:00-11:00、13:00-16:00。需要注意的是，8周岁及以上儿童需预约方能入校，不满8周岁的儿童由成功预约的监护人陪同，方可进校参观，无身份证儿童需携带户口本等有效证件。

北京大学表示，校园参观在保障校园正常教学、科研和生活秩序的前提下，分时、有序开放。一般情况下，寒暑假、法定节假日及双休日期间，均开放校园参观，如遇校内重大活动、课程调整、极端天气等不宜开放的情况，则暂停参观。教学、科研、办公、宿舍、图书馆、体育馆等场所为非开放区域，谢绝参观。

清华大学：7月13日起，校园对外开放参观

7月10日，清华大学发布2024年暑期校园参观管理通告。7月13日起，清华校园对外开放参观。该校明确，谢绝商业机构组织人员到校内开展“一日游”活动。未经学校批准，不得在校园内从事与参观校园相关的任何经营性活动。

今年，清华大学暑期放假时间为7月15日至8月11日。校园对外开放参观从7月13日开始，8月11日结束。开放日入校时间为8时至11时、13时至16时。每周一为校园休整日，不对外开放。如遇校内重要活动或极端天气等不宜开放的情况，暂停校园参观；遇有特殊原因或其他不可抗力，不能按计划时间开放的，请参观人员服从学校安排。

清华大学明确，校园参观实行网上实名预约，参观人员从指定校门出入。个人参观通过“清华大学”公众号——“参观清华”菜单进行实名预约。团队参观通过“清华大学”官方网站——常用链接——“校园参观”栏目进行预约。团队参观面向中小学生群体开放，预约主体为中小学或教育主管部门。

清华校园分为开放区域和非开放区域，教学核心区和学生宿舍区为非开放区域，不对参观者开放。清华大学表示，请游客按指定路线参观，未经允许，不进入教学、科研、办公及不对社会公众开放的食堂等室内场所。

(责编：郝孟佳、熊旭)