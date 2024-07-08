原标题：奋楫改革，教育强国建设足音铿锵

阳光倾洒，绿意盎然。大江南北的校园里，时时涌动勃发的力量，处处洋溢创新的气象——

雪域高原，青海省果洛西宁民族中学的学生们用画笔绘出新时代家乡可喜变化，民族地区发展跃然纸上，团结进步种子种在心田。

京华大地，深夜时分的北京理工大学数字表演与仿真技术实验室灯火通明，科研团队奋力攻关，用智慧大脑生成绚丽影像，不断迭代升级。

松花江畔，梦想伴着骊歌启航，哈尔滨工程大学数学科学学院毕业生史佳卿选择投身国防事业：“青春，就该在祖国最需要的地方闪光”……

菁菁校园里、祖国大地上，一个个奔忙的身影汇聚成知识报国的澎湃洪流，书写着教育强国的时代答卷。

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人？党的十八大以来，围绕教育这一根本问题，习近平总书记提出一系列新理念新思想新战略，为新时代中国教育发展指明方向。

牢记习近平总书记嘱托，一场加快建设高质量教育体系、赋能经济社会可持续发展的改革创新之战鼙鼓劲擂、催人奋发，教育战线着眼全局、聚焦重点、抓住关键，我国教育事业取得历史性成就、发生格局性变化。

以改革创新为动力，以支撑引领中国式现代化为目标，教育强国建设足音铿锵，中国特色社会主义教育高质量发展道路越走越宽广。

优先发展，下好民族复兴重要先手棋

教育，国之大计、党之大计。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，为推进教育强国建设谋篇布局——

立下优先发展教育的庄严承诺，强调中国将坚定实施科教兴国战略，始终把教育摆在优先发展的战略位置；

擘画教育发展的宏伟蓝图，召开全国教育大会，就加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育作出全方位部署；

赋予教育前所未有的使命责任，党的二十大报告首次作出教育、科技、人才“三位一体”战略部署，为深入实施科教兴国战略指明了方向与路径；

吹响教育强国建设的出征号角，明确建设教育强国的根本保证、根本任务、根本目标、重要使命、基本路径、核心功能……

秉纲而目自张，执本而末自从。以习近平总书记重要讲话为指引，教育领域改革力度空前、步履不停。

加强党对教育工作的全面领导，中国教育越来越有底气和自信——

从《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》等文件印发，到民办高校全部设立党组织，党的领导实现纵到底、横到边、全覆盖；全国高校实施党组织“对标争先”建设计划，推动各级党组织全面进步全面过硬；基层党组织作用显著强化，成为师生最贴心、最信赖的组织依靠，无数青年学子凝聚在高高飘扬的党旗下，用行动践行“请党放心、强国有我”的响亮誓言。

在战略规划、财政资金投入和公共资源配置上，优先安排和保障教育——

优美的校园环境、设施完善的学生宿舍、数字化的智能教室……在西藏拉萨，北京对口援建的拉萨北京实验中学如高原明珠般璀璨耀眼。托起孩子们梦想的，是把中西部教育置于全国教育总体格局中优先谋划设计的战略举措。数据显示，党的十八大以来，我国中西部地区教育投入增幅增速显著，特别是新疆、西藏、贵州等地教育投入提升最为突出。

被教育之光点亮的，还有更多孩子与家庭。国家财政性教育经费支出占GDP比例已连续11年保持在4%以上，教育脱贫攻坚各项目标任务全面完成。

优化区域教育资源，与国家区域发展战略、生产力布局和城镇化建设要求相适应的多层次、多样化教育布局逐渐形成——

从长三角到京津冀，从中西部到大东北……教育同区域经济社会发展一同规划，在助力区域高质量发展中发挥的作用更加突出。

建立定期会商机制，增进港澳与内地人才培养合作，实现育才资源共享……粤港澳大湾区，高水平人才高地建设取得重要进展。

量子计算原型机“九章三号”再度刷新世界纪录，超导量子计算机“本源悟空”为全球用户完成10万多个运算任务……安徽合肥，教育资源与区域发展精准对接，激荡起磅礴的创新力量。

更多的坚实足迹，被这十余年间一组组数据标注——

我国已建成世界上规模最大的教育体系，各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平。截至2023年，学前教育毛入园率91.1%，九年义务教育巩固率95.7%，高中阶段毛入学率91.8%，高等教育毛入学率60.2%。一个服务14亿多人口，面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的教育体系日渐完善；

接受高等教育人口超2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达14年，教育现代化发展总体水平跨入世界中上国家行列；

5月29日，中国教育科学研究院发布教育强国指数最新研究成果。在纳入排名的129个国家中，中国教育强国指数位次上升2位，排名第21位。

锚定方向，着力培养堪当重任的时代新人

随着中国特色社会主义进入新时代，聚焦立德树人根本任务，教育“为党育人、为国育才”的定位更为凸显。

怀着深沉的历史责任感，习近平总书记一次次深入校园，殷殷嘱托、谆谆勉励——

在北京大学，寄语青年学子：“人生的扣子从一开始就要扣好”；给北京师范大学“优师计划”师范生回信，勉励他们“努力成为党和人民满意的‘四有’好老师”；调研闽江学院，强调“要把立德树人作为根本任务，坚持应用技术型办学方向，适应社会需要设置专业、打好基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”；来到陕西绥德实验中学，指出“德智体美劳全面发展，字字千金”；走进北京育英学校，指出“新时代中国儿童应该是有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，德智体美劳全面发展的好儿童”……

铭记嘱托、锚定方向，一系列教育改革重大政策密集出台，更高水平的人才培养体系加速形成，培养担当民族复兴重任时代新人的步伐更加稳健。

牢牢把握人才培养方向，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人——

围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》这一重要教材，研究核心问题、集纳鲜活素材、探讨思路教法。如今，这样的集体备课会已在高校思政教师队伍中成为常态。

从思政课改革创新，到各类课程与思政课同向同行；从大中小学思政教育一体化建设，到全面实施“时代新人铸魂工程”“大思政课”建设工程……近年来，各级各类学校全面贯彻党的教育方针，不断推动思政教育创新发展，全员、全过程、全方位育人的体制机制持续完善。

着力造就拔尖创新人才，让创新创造能力充分涌流——

小卫星班、智能机器人班、善义班……在哈尔滨工业大学，多个由院士领衔的特色班陆续设立，聚力自主培养未来领军人才。谈起学习感受，学生们颇为兴奋：“只要愿意挑战自我，就能得到导师们专业、个性、细致的指导。每个人的学术‘胃口’都能被满足！”

面对强国复兴的时代考题，高质量发展成为各级各类教育的生命线。

跨过“有学上”和“基本均衡”的门槛，新时代基础教育扩优提质行动计划启动实施。深化课程改革、加强课程建设、以前所未有的力度推进“双减”……更加公平、更有质量的基础教育新格局正在构建。

两轮“双一流”建设计划接续推进，“新工科、新医科、新农科、新文科”建设不断深化，“强基计划”和基础学科拔尖人才培养计划深入实施……高等教育龙头高扬，努力实现从规模向内涵、从量变向质变的跃升。

深化现代职业教育体系建设改革，职普融通、产教融合、科教融汇全力推进……职业教育适应性和吸引力不断增强，让每个孩子都享有人生出彩机会。

系统构建德智体美劳全面培养的教育体系，让核心素养成为育人导向——

在贵州省贵阳市第四十中学校园里，一块名为“半亩花田”的劳动实践基地成了大家最爱去的地方，师生同劳动，已经种出了好几季瓜果蔬菜。

不只是劳动教育有声有色。如今，各地各校将德智体美劳“五育”并举落实在育人全过程。

听，高亢嘹亮的音调声声入耳，古韵戏曲唱响青春校园；看，剪纸、泥塑、蛋雕等非遗课程排进课表，诗韵墨香遍布万千学校……学校美育工作在“全面浸润”中实现高质量发展。

听，呐喊声加油声响彻操场，“花式”校园运动让孩子们玩得嗨、身体棒；看，校园足球发展如火如荼，大运会、学青会等体育赛事精彩纷呈……健康第一的教育理念深入人心。

健全中国特色教师教育体系，让高素质专业化教师队伍护航学生成长——

“强教必先强师。”习近平总书记对教师队伍建设高度重视，先后作出“四有”好老师、“四个引路人”“四个相统一”、做“经师”和“人师”相统一的“大先生”等重要指示，2023年，更是提出了中国特有的教育家精神，赋予新时代人民教师更崇高的使命。

一项项举措应运而生：《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等政策重磅出台；以200所师范院校为主体、近600所非师范院校共同参与，中国特色教师教育体系不断健全；中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划、“国培计划”、职业院校教师素质提高计划等大力实施，教师专业能力显著提升；教师楷模选树宣传机制建立完善，鼓舞广大教师安心从教、热心从教……

数据显示，党的十八大以来，全国专任教师总数从2012年的1462.88万人增长至2023年的1891.78万人。这支规模宏大的高素质专业化教师队伍，推动中华民族的教育强国梦行稳致远。

服务社会，坚实支撑高质量发展

金秋的长风，吹过白山黑水，吹过松江辽河。

2023年9月，习近平总书记来到哈尔滨工程大学考察调研时强调，抓好教育、科技、人才工作，为建设教育强国、科技强国、人才强国再立新功；考察后不久，总书记又给东北大学全体师生回信，嘱其“为推动东北全面振兴、推进中国式现代化作出新的更大贡献”。

殷殷期待，催人奋进。纵观世界各国发展历程，教育是驱动发展的重要引擎。切实回答好“强国建设、教育何为”的时代命题，必须时刻胸怀“国之大者”、勠力服务国之所需。

近年来，教育战线及时捕捉分析高质量发展对人才、科技需求的“第一信号”，将其转化为教育改革的方向与内容，全面提升教育对高质量发展的支撑力贡献力。

调整学科专业、加强校社合作，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才——

专业调整频频发力。2023年出台的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，明确到2025年优化调整高校20%左右学科专业布点。前不久发布的《普通高等学校本科专业目录》（2024年）中，“数字”“智能”成为高频词，顺应高质量发展的时代需求意图鲜明。

科技攻坚步履不停。高校服务国家重大战略能力持续增强，获得了60%以上的国家科技三大奖励，承担了全国60%以上的基础研究、80%以上的国家自然科学基金项目。

让人才在“国家的大事业”中拔节成长。将科学研究和人才培养有机结合，中组部、教育部等九部门联合实施工程硕博士培养改革专项试点，32家国家卓越工程师学院校企双导师队伍已达1.7万名。

提升教育与区域经济发展的“适配度”。教育部与多个省份签署战略合作协议，在全国布局建设了229个省部共建协同创新中心，加强与行业产业和地方政府的深度合作，为产业和区域发展提供有力支撑……

抓住新时代教育评价改革“牛鼻子”，努力破“五唯”，让支撑高质量发展的人才脱颖而出——

得益于学校“基础研究特区计划”，上海交通大学材料科学与工程学院教授林天全终于可以安心研发全天候、可移动、超时长的便携式稳定电源器件。一段时间内，学校不设考核指标，经费使用实行“包干制”。

鼓励高校科研人员挺进“无人区”潜心研究，这是新时代教育评价改革的生动缩影。2020年，《深化新时代教育评价改革总体方案》印发，教育改革发展过程中最难啃的“硬骨头”“老大难”开始破题。

扭转重科研轻教学、重教书轻育人等倾向，教师评价朝着分类多元行进：在中国人民大学，不同岗位类型、学科的教师有不同评价标准。学校还打造破格晋升通道，鼓励青年人才主动作为。

学生评价，也从“育分”转向“育人”：在浙江杭州等地，学生期末成绩评定细分为学业水平评价、表现性评价、发展性评价和形成性评价，丰富的成长记录取代了冰冷的成绩单……

开辟教育数字化新赛道，深入实施国家教育数字化战略行动——

人口大国如何实现每个人的全面发展？“数字化”为这一追求提供更大可能。近年来，国家教育数字化战略行动全面实施，国家智慧教育公共服务平台集成上线，助力人口素质整体提升。

网络弥合城乡鸿沟，更多优质资源突破时空、联通城乡，以教育公平增进社会正义。如今，华东师范大学志愿者可以通过平台，与几千里之外的云南省寻甸县小学生共同体验传统文化、感知科技前沿、交流内心世界。

云端呈现无尽可能，推动“标准化教育”转向个性化学习。在北京市史家小学，借助人机互动和大模型技术，教师在课堂上可以跨学科讲解内容，学生们能随时向机器人提问，学习质量大幅提高。

技术赋能美好生活，助力我国劳动力素质结构发生重大变化。目前，我国已有12座城市加入全球学习型城市网络。上海构建终身教育学分银行，建立约493万件市民学习档案；成都初步建成“终身学习教育资源库”和“终身学习公共服务平台”，年服务市民超过300万人次……

教育铸就未来。中国教育，正为推动中国式现代化凝心聚力。

扩大交流，教育对外开放成效显著

2023年11月，法国巴黎，联合国教科文组织第42届大会。世界又一次瞩目中国教育：联合国教科文组织国际STEM教育研究所将落户上海。这是该组织在全球设立的第10个一类中心，也是其在欧美之外首个全球性一类中心。

教育是国家和民众间交流与对话的关键力量，是承载、传播、延续文明核心价值的重要途径。习近平总书记在一系列国际国内重大场合郑重表示扩大教育对外开放，多次作出重要指示，饱含深情给海外学子、留学归国人员、在华外国留学生、外国中小学生回信，为教育对外开放提供了根本遵循。中国教育，以更加开放自信主动的姿态走向全球舞台。

以顶层设计为先导，开放总体布局不断优化，教育的“朋友圈”更大了——

《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《推进共建“一带一路”教育行动》《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》等文件陆续出台，从顶层设计上构建教育对外开放的宏伟蓝图。

高瞻远瞩擘画，带来教育开放气象万千。

与29个国家合作建设鲁班工坊，与160个国家和地区合作举办孔子学院（课堂），成立“中国-东盟职业教育联合会”……区域教育合作机制不断完善，中华文明的种子向全世界播撒。

以人才培养为核心，有效利用世界一流教育资源和创新要素，世界重要教育中心建设的速度更快了——

自2004年全职回国执教清华大学后，世界著名计算机学家、图灵奖得主姚期智全力投入计算机一流人才培养，还不断发挥“磁吸效应”，从伯克利、麻省理工等名校引进教师，极大促进了我国人工智能领域的科研攻关与人才培养。

如今，越来越多高校聚焦世界科技前沿和国内薄弱、空白、紧缺学科专业，同世界一流资源开展高水平合作办学和跨领域、跨国界科研合作，加快把我国建设成为世界重要教育中心。

以多元互动为途径，人文交流格局不断完善，中外“民心联通”更紧密了——

漫步在浙江温州肯恩大学校园内，随处可见东西方文化交流融汇的景象。在这里，美国学生威廉·赫索姆中秋赏月吃月饼时“体会到了什么是真正的‘色香味’”，更充分感受到中国传统节日的文化意蕴。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相近。如今，中美青年创客大赛、中俄同类大学联盟、中英中法百校交流、中南（非）职业教育联盟等教育品牌项目成果卓著，为中国外交注入积极力量。

以加强与国际组织和多边机制的合作为抓手，积极参与全球教育治理，中国教育的国际影响力更强了——

机关重重的迷宫里，机器人快速穿梭，短短几秒就闯关成功。2022年，在由我国政府首次发起并主办的世界职业技术教育发展大会上，这样的精彩一幕引得外国嘉宾频频点赞。

立足中国教育核心议题，着眼全球教育动态，近年来，中国教育不断向世界呈现中国方案、贡献中国智慧。

我国与联合国教科文组织合作，连续实施三期援非信托基金项目，惠及12个非洲国家、3万多名教师和众多非洲高等职业技术学校学生；举办世界数字教育大会、国际人工智能与教育大会等国际会议，搭建国际交流合作平台……以更加积极的姿态参与全球教育治理和区域教育合作，中国教育自信昂扬。

千年潮未落，风起再扬帆。

面向未来，加快中国教育由“大”向“强”的进程，更需要主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，十四亿多用信念与知识武装起来的中国人民，正为建成教育强国笃学躬行，为托举复兴梦想积蓄更大力量。

（记者 邓 晖）

(责编：李昉、郝孟佳)