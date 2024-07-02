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复旦大学通报毕业典礼袭师事件：涉事学生被开除学籍

2024年07月02日10:09 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月2日电 （记者郝孟佳）今天，复旦大学法学院官方微信发布了关于该学院毕业典礼袭师事件的声明。声明称，6月19日，法学院2019级本科生夏某某在学院毕业典礼上，到主席台前袭击老师。按照《复旦大学学生纪律处分条例》规定，学校已告知本人，对其做出开除学籍决定。

关于复旦法学院毕业典礼袭师事件的声明。

复旦法学院官方微信截图

声明指出，这是一起蓄意破坏教育教学秩序的严重事件，影响极为恶劣。该生因个人原因，不惜在庄重的毕业典礼上，袭击无辜老师，悖离尊师重教传统、冲击社会公德底线，损害学校声誉、伤害师生校友感情，造成恶劣社会影响。

事发后，学校和学院立即慰问被袭老师，配合警方进行深入仔细的调查，按照依法依规、尊师重教、教育引导的原则，做好相关工作。

目前，公安机关已对夏某某执行了治安拘留处罚。按照《复旦大学学生纪律处分条例》规定，学校已告知本人，对其做出开除学籍决定。

学校和学院将进一步强化尊师重道，弘扬法治精神，落实好立德树人根本任务。

据早前媒体报道，6月19日，复旦大学法学院毕业典礼上有学生挥拳打老师。相关视频显示，在当日举行的学位授予仪式上，一名男生径直走向站在右二位置的老师，并向其头部挥拳后迅速离开。该老师的眼镜和导师帽被打落，旁边的老师和学生也受到惊吓。随后众人经简单整理后，继续学位授予仪式。

(责编：李昉、熊旭)

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