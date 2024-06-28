原标题：“这是一场难得的‘双向奔赴’”

“请问您这边的薪资待遇怎么样？”

“想应聘贵公司的职位，都需要哪些条件？”

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日前，内蒙古自治区民政厅联合自治区人社厅、教育厅等单位，在内蒙古工业大学举办了“相约公益，‘职’为等你”社会组织助力大学生就业专场招聘会。现场人潮涌动，毕业生们表达着自己的就业意向。

据了解，本次招聘会由内蒙古校企合作促进会承办，动员了90家自治区级社会组织及156家会员单位参与，提供了能源化工、建筑建材、机电文秘等10余类专业的2000多个岗位。内蒙古自治区民政厅相关负责人介绍，招聘会现场还启动了自治区首个社会组织助力大学生就业服务平台，动态收集发布求职招聘信息，实现社会组织助力就业便捷化、实时化、常态化目标。

就业是最大的民生。一段时间以来，各级民政部门广泛动员各类社会组织深挖就业潜力、拓宽就业渠道，为提升大学毕业生就业率贡献力量。

6月初，云南民族大学民族团结广场人头攒动，众多毕业生穿梭在云南省第三届社会组织专场招聘会现场。此次招聘会共有318家社会组织及会员企业（单位）参加，提供各类就业岗位4000余个，涉及教育、金融、医疗、药品、商贸等20余个行业领域。

不少毕业生表示，招聘会不仅提供了大量岗位信息和更多就业机会，还是他们更加全面了解社会、接触职场、拓宽视野的重要平台。通过与社会组织面对面交流，他们更加明晰了自己的职业定位和发展方向。

“此次招聘会对社会组织、会员企业（单位）和高校毕业生而言，是一场难得的‘双向奔赴’。既可以让社会组织的优势作用得到充分发挥，为解决就业问题贡献社会组织力量，也能为社会组织和会员企业（单位）发展建设引进更多专业人才，助力社会组织持续健康发展。”云南省民政厅相关负责人说。

如今，一批批社会组织正积极立足行业优势，为高校毕业生开通“就业直通车”。

近日，江苏省民政厅社会组织管理局面向全省社会组织发布助力高校毕业生就业倡议书，提出教育、医疗、养老服务、社会工作、托育等领域社会组织要加大高校毕业生聘用力度，行业协会商会要推动行业企业提供更多岗位，社区社会组织要结合居民需求创设服务岗位，促进高校毕业生多层面、广渠道就业。

辽宁省民政厅近日举办首届“育社兴辽”社会组织专场招聘会。88家社会组织及会员单位参与，提供涉及教育、医疗、科技、金融、文化、公益等领域的就业和实习岗位500余个，吸引了众多高校毕业生驻足咨询。

河南省郑州市民政局联合郑州科技学院车辆与交通工程学院，举办了“‘职’在郑州，豫‘荐’未来”大学生就业专场双选会，共有6家社会组织及30多家会员企业共同参与，为毕业生提供涵盖汽车制造、旧机动车评估鉴定等领域的367个就业岗位。

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不久前，民政部办公厅印发《关于做好2024年社会组织助力高校毕业生就业工作的通知》，要求推动社会组织在助力高校毕业生就业工作中持续发挥积极作用。

通知要求，各地要引导动员社会组织持续拓展服务空间，挖掘就业需求，进一步稳住存量岗位、扩大增量规模；推动专业性社会组织巩固拓展教育、医疗、科技、文化、社会救助、养老、托育等领域的服务空间，面向高校毕业生提供就业岗位和见习岗位。通知明确，引导行业协会商会主动收集发布行业就业需求，促进高校毕业生与用人单位的精准对接；推进“校社合作”，引导社会组织有序组织高校大学生到会员企业、基层社区深入了解职场环境，快速适应就业需求，顺利实现就业。

“我们还要求各地积极搭建本地社会组织招聘服务平台，为社会组织、高校毕业生和用人单位常态化开展就业服务，努力打造本地社会组织助力高校毕业生就业服务品牌。”民政部相关负责人表示，下一步将加快信息平台建设，加大就业政策宣传推广力度，为社会组织助力就业工作营造良好氛围。

（记者 任欢 杨桐彤）

(责编：李昉、郝孟佳)