2024年全国高考落下帷幕，广大学子即将迎来全新的旅程。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们前程似锦、金榜题名！

人民网北京6月21日电 （记者郝孟佳）“同学们，北科大敞开怀抱欢迎八方英才。在这里，我们将一起拥抱梦想、成就未来。”近日，北京科技大学校长杨仁树通过人民网向广大高考生发出诚挚邀请。

杨仁树介绍，北京科技大学是教育部直属全国重点大学、“双一流”建设高校，历史渊源可追溯至1895年北洋西学学堂。北京科技大学创造了诸多中国首次、世界第一，诞生了国内第一台工业机器人，研制了中国第一颗东方红卫星壳体材料，破解了高原铁路建设缺氧的世界难题，助力嫦娥四号开启世界首次月背之旅等等。

杨仁树表示，学校从纵深推进本科生全程导师制，到全面推行本研贯通培养，深入实施“一生双师百企千人”卓越工程人才培养，着力推动课程体系重构。学校还探索打造“种子工程”，以学生为中心是学校始终坚持的办学理念。

“走进北京科技大学，同学们将同大师对话、与知识为友、和智慧同行，去破解自然奥秘、探寻经世之道、创造无限可能。在北科大，你们都将找到属于自己的青春赛道，希望你们奋力拼搏、绽放光彩。”杨仁树说。

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