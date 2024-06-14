人民网北京6月14日电 （记者李昉）13日，北京沙河高教园区大学生创新创业投融资联盟成立暨沙河高教园区首届“京彩启城”创新创业活动季启动仪式在中央财经大学沙河校区北京高校大学生创业园（沙河园）举行。

据了解，北京沙河高教园区大学生创新创业投融资联盟旨在构建一个开放、创新、协作、共享的沙河高教园区双创投融资生态圈，通过整合各高校投融资产业资源，助力高教园区内大学生创新创业快速发展，加快各高校科技成果向现实生产力转化，提高高教园区内大学生创业成功率。

北京市委教育工委副书记、市教委主任、市政府教育督导室主任李奕表示，北京高校大学生创业园（沙河园）的建立，是“三方共建、一校办园、多校用园”的北京市级大学生创新创业孵化和创业实践教育平台建设模式的全新探索。下一步，要坚持创新驱动，培养复合型拔尖创新人才；坚持共建共享，合力开展协同创新；坚持校城融合，服务区域经济社会发展，以更大力度、更实举措和更好成效推进沙河园的高质量发展，为服务首都“四个中心”功能建设作出新的更大贡献。

北京市昌平区委副书记、区长支现伟表示，大学生是创新创业的生力军，昌平有41所高校、14.3万名在校大学生。昌平区将继续加大创新创业支持力度，通过深化拓展平台功能，推动产学研一体化发展；加快未来大学科技园建设，提升产业承载能力；优化创新创业生态，解决人才后顾之忧等举措，不断优化服务环境、完善政策体系，为大学生创新创业保驾护航。

当天，沙河高教园区首届“京彩启城”创新创业活动季也正式启动。该系列活动将于每年4月至11月间组织开展，包括竞赛、实践、展示、融资和互动等八大板块内容。

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