原标题：考查创新思维 激发探索兴趣

2024年高考语文作文试题共6道。教育部教育考试院命制全国甲卷、新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷3套高考语文试卷，另有北京、天津、上海自主命制3份。

教育部教育考试院命题专家表示，高考语文作文试题聚焦发展新质生产力对教育提出的新要求，着力考查学生探索性、创新性思维品质，激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣，引导学生借助语言文字解决真实问题，学会沟通、善于表达。

命题专家说，本次作文题意在激发探究意识，发展创新思维。“答案与问题”聚焦技术发展背景下“问题”内涵与外延的变化，思路开放、多元；“抵达未知之境”突出不惧失败、不断尝试、放眼未来的品质；“真正的相遇”引导学生结合切身的体会或对社会的观察去思索成长中的典型问题。3道作文题均以“好奇心、想象力、探究欲”为中心，融合社会与个人、科学与人文，强化对拔尖创新人才潜质的考查。

专家认为，作文题与考生生活息息相关，每道题可写的空间与切入角度都很多，学生既可以书写时代主题，也可以结合个人生活与学习，从身边具体事例谈起，表达个人成长中的感悟与思考，彰显直面成长、勇立潮头的青春担当。

“需要注意的是，本次试题精选典型素材，引导解决问题。”专家表示，作文材料文字简洁，意蕴丰富，引导学生针对特定的现象去观察、归纳，凝练想法、提出问题，或生动记叙，或深入论证，体现思维的形象性、深刻性、批判性和独创性。此外，作文试题言简意赅，不在审题立意上设置门槛，让不同层次的学生结合生活体验或社会议题都能找到写作切入点，引导学生深入思考、个性写作，助力拔尖创新人才培养。

（记者 晋浩天）

(责编：李昉、郝孟佳)