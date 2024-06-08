人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

考查创新思维 激发探索兴趣

——详解高考语文全国卷作文题设计思路

2024年06月08日08:54 | 来源：光明日报
小字号

原标题：考查创新思维 激发探索兴趣

　　 2024年高考语文作文试题共6道。教育部教育考试院命制全国甲卷、新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷3套高考语文试卷，另有北京、天津、上海自主命制3份。

　　 教育部教育考试院命题专家表示，高考语文作文试题聚焦发展新质生产力对教育提出的新要求，着力考查学生探索性、创新性思维品质，激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣，引导学生借助语言文字解决真实问题，学会沟通、善于表达。

　　 命题专家说，本次作文题意在激发探究意识，发展创新思维。“答案与问题”聚焦技术发展背景下“问题”内涵与外延的变化，思路开放、多元；“抵达未知之境”突出不惧失败、不断尝试、放眼未来的品质；“真正的相遇”引导学生结合切身的体会或对社会的观察去思索成长中的典型问题。3道作文题均以“好奇心、想象力、探究欲”为中心，融合社会与个人、科学与人文，强化对拔尖创新人才潜质的考查。

　　 专家认为，作文题与考生生活息息相关，每道题可写的空间与切入角度都很多，学生既可以书写时代主题，也可以结合个人生活与学习，从身边具体事例谈起，表达个人成长中的感悟与思考，彰显直面成长、勇立潮头的青春担当。

　　 “需要注意的是，本次试题精选典型素材，引导解决问题。”专家表示，作文材料文字简洁，意蕴丰富，引导学生针对特定的现象去观察、归纳，凝练想法、提出问题，或生动记叙，或深入论证，体现思维的形象性、深刻性、批判性和独创性。此外，作文试题言简意赅，不在审题立意上设置门槛，让不同层次的学生结合生活体验或社会议题都能找到写作切入点，引导学生深入思考、个性写作，助力拔尖创新人才培养。

　　 （记者 晋浩天）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部