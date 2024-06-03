人民网北京6月3日电 （记者郝孟佳）今天，中国人民大学2024年录取通知书正式发布。

中国人民大学2024年录取通知书。学校供图

中国人民大学2024年录取通知书。学校供图

录取通知书的函匣上，烫金线描在厚重的人大红上，将宝塔山下陕北公学窑洞、华北联合大学教学楼、华北大学礼堂、中国人民大学老校区悉数呈现，讲述中国人民大学从战火中走来的光荣校史。

中国人民大学2024年录取通知书。学校供图

中国人民大学2024年录取通知书。学校供图

函匣之中是沉甸甸的新生入学礼。学校特别复刻了不同历史时期的校徽纪念章，每一枚徽章都刻有“2024级新生纪念”字样。专属的书院徽章覆盖了学校六大学部和本硕博全体学生的新型书院体系。

此外，人大立体书立也等待着新生来探索组装。新生在拼装的过程中可以了解校史、读懂人大、走进校园、展望未来。书立内部还有四幕立体画卷，生动讲述着一代代先锋闯将始终与党和国家同呼吸、共命运的动人故事。拼装完成后，新生可以通过AR模式扫描认证新生身份。

中国人民大学2024年录取通知书。学校供图

记者了解到，新生入学礼还包括成仿吾老校长编著的《战火中的大学——从陕北公学到人民大学的回顾》，记录了老校长对从陕北公学到华北联合大学再到华北大学以及中国人民大学创办和复校初期的珍贵回忆。

(责编：李昉、熊旭)