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国科大举办“两弹一星”精神宣讲团首场宣讲会

2024年05月29日09:35 | 来源：人民网-教育频道
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宣讲会现场。学校供图
宣讲会现场。学校供图
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人民网北京5月29日电 （记者郝孟佳）近日，中国科学院大学在京举办“两弹一星”精神宣讲团首场宣讲会。宣讲团成员带着对“两弹一星”元勋的敬仰，讲述了那些曾在中国科学院辛勤耕耘、矢志报国的元勋的动人故事。

宣讲会共分为3个篇章。在“开创与奠基”篇章，宣讲团成员通过《启航》《星途》《纯粹》等主题，回望那段艰苦卓绝却又激情燃烧的岁月，感悟钱学森、赵九章、彭桓武等老一辈科技工作者热爱祖国、无私奉献的家国情怀。

在“发展与突破”篇章，宣讲团成员通过《与光同行》《并肩》等主题，阐述王大珩如何以超凡的远见播撒“光学的种子”，追溯钱三强与何泽慧为科学与国家作出不朽贡献的生动事迹。

在“创新与未来”篇章，宣讲团成员透过《初心、使命》《抉择》等主题，讲述在关键历史节点，郭永怀科学救国的忠诚初心与周光召不惧困难、不畏强权的探索初心。

中国科学院大学党委常委、副校长金德鹏表示，希望通过宣讲活动让更多青年学子能够感受“两弹一星”元勋的爱国精神和奉献精神，做更好的自己，把这种精神传承下去。

据悉，宣讲团自2023年5月成立以来，先后开展了社会实践、读书交流等工作。宣讲团的同学们通过宣讲的方式，激发更多青年学生学思践悟，以青春视角感悟初心使命，以青春之声颂扬时代强音。

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