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第十届全国大学生能源经济学术创意大赛举办

2024年05月22日07:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月22日电 （记者李依环）日前，第十届全国大学生能源经济学术创意大赛在中国地质大学（北京）举行。大赛自2023年9月启动，吸引了来自全国561所高校的学子参与，报名团队17994支，参与人数近10万人。

记者了解到，经校赛和省赛选拔，本届大赛推荐入围国赛作品895项，经通讯评审和专家会评阶段，最终确定148项作品进入总决赛，其中大学生队86项，研究生队62项。总决赛分为大学生/研究生能源经济、能源金融与管理、调研与大数据以及大学生创新创业等七个赛道同步比拼。

中国地质大学（北京）党委书记雷涯邻表示，绿色低碳高质量发展是推进中国式现代化的重要路径，也是实现经济社会全面绿色转型的必然选择。希望与会专家学者在思想的交流与碰撞中聚智聚力共谋发展，引导社会对绿色低碳发展投入更多的关注，为推动“双碳”战略与绿色低碳发展贡献智慧和力量。

“全国大学生能源经济学术创意大赛自创办以来，为培养广大高校学生的创新能力与科研素养提供了实践抓手。”中国高等教育学会副会长姜恩来表示，下一步发展中，大赛要注重坚持高位引领，广泛传播绿色低碳理念；要创新办赛的模式，深化产教融合协同育人；要瞄准关键领域，打造一流的学术创新大赛。

据悉，本次活动由中国优选法统筹法与经济数学研究会、中国地质大学（北京）和中国高等教育学会资源能源教育分会联合主办，低碳发展管理专业委员会、中国地质大学（北京）经济管理学院承办。当天还同期举办了以“发展新质生产力，推动绿色低碳转型”为主题的第十一届全国低碳发展管理学术年会。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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