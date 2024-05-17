原标题：【光明论坛】深入推进大中小学思想政治教育一体化建设

“我们不仅研究40分钟的课内，也研究学生在校的实践，同时把我们的视角扩展到学生生活的全领域，去做学校教育对社区的文化引领，和社会各界共同打造一个成长的平台。”学校同时启动小初高思政课教师“长时程·主题·迁移”式教研模式，通过“学情调研、跨学段备课、跨学段磨课、常规课题转换”四段一体化教学法，实现从学习领会教材、教学目标一体化到探索实践课程、教学一体化的转换。目前，已构建20个主题的小初高思政课一体化典型课例50多节。近日，东北师范大学附属中学有关同志在新时代学校思政课建设推进会上作交流发言，介绍了与东北师范大学及附属小学等结成教学科研共建对子，实施大中小学思政课一体化共建工程，加强师资队伍一体化建设、推进教材内容一体化贯通、组织教学科研一体化活动等创新举措与实践经验。

习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示，强调要坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，构建以新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程教材体系，深入推进大中小学思想政治教育一体化建设。近年来，大中小学思政课一体化建设不断探索优化，取得了丰富的成果。如今，黑龙江、山东、广东、宁夏、甘肃等地纷纷建立大中小学思政课一体化委员会，机制保障正在稳固夯实，不断推动“大思政课”建设提质增效。

共联共融，推进课程建设一体化贯通。当前，多地跨学段、分课程开展集体备课，对思政课教育的焦点、难点、重点进行协作攻关，对特色教学专题进行课程开发，辐射带动思政课程水平整体提升，增强大中小学思政课程育人合力。江西景德镇陶瓷大学联合哈尔滨工业大学、上海师范大学和新疆大学等多所高校开展教学展示和集体备课，北京、上海、浙江等地学校常态化开展以“同课异构”为主题的课程建设活动，聚焦同一教学目标或课程内容进行集中研讨。与此同时，一些省市还采取设计课程目标、编写指导手册等措施，助力大中小学思政课一体化建设。比如，天津市编写《大中小学思政课教学衔接参考用书》，四川省编写《大中小学思想政治理论课一体化专题教学设计》等，都为大中小学思政课教材一体化建设的高质量和内涵式发展提供了示范引领。

共建共享，推进资源建设一体化流通。善用“大思政课”，进一步加强教育资源的拓展挖掘和整体性建设是关键。以重大纪念日以及开学和毕业典礼为契机，通过论坛讲座、社会实践等形式，深入开展各学段间主题一致、内容衔接的教育活动。同时，用好现代信息技术，广泛收集、及时更新各学段思政课教学优质数字资源，完善大中小学思政课一体化建设教研系统。打造优秀案例库，在集体备课会和学术研讨会召开过程中，收集优秀案例与典型经验，开发精品案例集。还可以建设“云上”思政大课堂，引进数字展馆、360度全景VR（虚拟现实）等新媒体技术手段，搭建数字化资源平台，将大中小学一体化教育优质金课资源和课程案例上传平台，实现思政云教研。比如，遵义将红色文化资源优势转化为课程思政教学优势，形成梯次推进、系统衔接、大中小学一体化的思政教材，让红色资源“活”起来、红色基因传下去。

共创共育，推进队伍建设一体化联通。近日，北京市大中小学思政课一体化共同体文化专题教研组集体备课会举行，大中小学各学段思政课教师通过“一体化备课+沉浸式教学”，贴近学生思想、学习和生活实际，拓展思政课教学新方式。可见，制定实施大中小学思政课教师提质轮训计划，开展周期性、系统化、立体化专业培训，将一体化的教学理念、教学设计、教学方法、教学研究有机融入大中小学教师研修课程，有利于增进各学段思政课教师交流，跟踪培育思政名师，提升全学段思政课教学质量，凝心聚力共育高水平的一体化思政教师队伍。此外，还可以邀请权威学者和先进模范代表参与思政课堂与集体备课交流，带领思政教师队伍走进厂矿企业、科研院所，深入学习、深度交流，激发教师教学灵感，推动思政课教师研创水平不断提升。

（作者：闫金红，系哈尔滨工业大学马克思主义学院教授、黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心特聘研究员）

(责编：李依环、熊旭)