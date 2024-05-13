首个全国学生心理健康宣传教育月暨全国学生心理健康大讲堂启动仪式现场。人民网记者 于凯摄

人民网北京5月13日电 （记者孙竞）近日，教育部印发《关于开展首个全国学生心理健康宣传教育月活动的通知》，决定在2024年5月以“全社会都行动起来，共促学生心理健康”为主题开展首个宣传教育月活动。活动旨在通过形式多样的宣传教育活动，营造积极关心关注、支持参与学生心理健康教育的良好社会氛围，提升师生和家长心理健康知识水平和素养，推动学生心理健康工作提质增效，促进学生身心健康发展。

通知作出五项部署。一是全面落实五育并举促进心理健康理念。推进立德树人工程、青少年读书行动、学生体质强健计划、美育浸润行动、劳动习惯养成计划、科学教育促进计划，将学生心理健康教育贯穿德育思政、教育教学、管理服务和学生成长全过程。

二是面向全体师生开展富有针对性的心理健康教育。加强教师培训，帮助各科教师学习掌握心理学知识，在学科教学中注重维护学生心理健康。指导幼儿园关注和满足幼儿心理发展需要，使幼儿保持积极的情绪状态。指导中小学校重视培养学生积极乐观、健康向上的心理品质。指导中职学校、高等学校重视提升学生心理调适能力，培养学生自立自强、敬业乐群的心理品质。关心留守儿童、流动儿童的心理健康状况，提供必要的心理疏导与干预。

三是组织动员专业力量广泛深入开展心理健康科学普及。举办“全国学生心理健康大讲堂”活动，邀请权威专家科普宣传学生心理健康知识。发挥学生心理健康专家组织和专家作用，开展学生心理健康问题的表现与识别、正确维护心理健康的方法、遇到心理问题求助的渠道和机构等方面的科普宣传，广泛宣传“每个人是自己心理健康第一责任人”的理念。

四是引导家长关注孩子心理健康。通过家长学校、家长课堂等平台开展心理健康知识宣讲、咨询服务，引导家长树立科学养育观念，理性确定孩子成长预期，关注孩子心理健康，尊重孩子心理发展规律。倡导家长将培育健康人格作为家庭教育的主要任务，用充满爱的亲子关系为孩子描绘一生发展的底色。倡导家长关注孩子的心理感受，用言传身教正面引导孩子。

五是推进经验做法交流互鉴。深入挖掘加强学生心理健康的典型经验和优秀案例，加大宣传力度，全方位推广学生心理健康工作经验做法。

据悉，首个全国学生心理健康宣传教育月暨全国学生心理健康大讲堂日前已正式启动。该活动由教育部主办，全国学生心理健康工作咨询委员会、人民网、北京师范大学共同协办。

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