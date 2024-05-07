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国家公务员考试补录明起报名 计划招录3911人

2024年05月07日13:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月7日电 （记者郝孟佳）据国家公务员局网站消息，中央机关及其直属机构2024年度补充录用公务员8日起开始报名，本次补充录用共有22个部门参加，计划招录3911人，其中3000余个计划招录应届高校毕业生。

据介绍，参加了中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试，公共科目笔试成绩合格，但未被原报考职位录用的人员可以报名。报考者可于5月8日8:00至5月10日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，面试将于5月中下旬进行。

报名期间，报考者凭报名时注册的用户名和密码登录“考录专题网站”，选报1个职位并提交报考申请。报考者对有关职位的专业、学历、学位、工作经历等资格条件有疑问需要咨询时，可直接与招录机关联系。在提交报考申请截止时间之前，报考者可以改报其他职位。非网上报名的报考者参加补充录用时，可直接与拟报考的招录机关联系，在2024年5月10日18:00前提交书面报考申请。

5月11日8:00至5月12日18:00，招录机关对报考本单位的网上申请和书面申请一并进行资格审查。资格审查一般依次按照报考者公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，两项成绩均相同的人员，一并进入资格审查；对于设置了专业科目笔试条件的职位，资格审查依次按照报考者合成成绩、公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，三项成绩均相同的人员，一并进入资格审查。各职位审查合格人数与录用计划数之比达到规定的比例后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

5月13日之后，报考者可以登录“考录专题网站”查询资格审查结果和进入面试人员名单。

国家公务员局提醒，本次补充录用不出版也不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构或者个人举办考试辅导培训班。对于社会上有关公务员考试培训、网站或者出版物等，请广大考生提高警惕、理性对待，避免上当受骗，防止权益受损。国家公务员局会同有关部门共同维护良好的考试秩序，营造公平公正、安全有序的考试环境。

(责编：李昉、熊旭)

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