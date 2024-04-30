北京航空航天大学举行辅导员交流座谈会。校方供图

人民网北京4月30日电 （记者李依环）“学生工作队伍是人才培养工作队伍中最年轻的一支队伍，充满着无限朝气与活力。辅导员与同学们认识最早、接触最多、距离最近，对同学们成长影响最大。”在北京航空航天大学28日召开的辅导员交流座谈会上，该校党委书记赵长禄说。

依托“智慧思政”平台如何赋能学生思政工作、如何加强学风建设和学业支持、产教融合背景下如何探索培养新时代卓越工程师……会上，10位辅导员代表从学生思政工作在学校人才培养中的不同支撑维度介绍了工作情况，并分享体会感受。

“立德树人是根本任务，人才培养是中心工作。”听完代表发言后，赵长禄表示，辅导员是开展学生思想政治工作的重要力量，肩负着引领学生思想、服务成长成才的重要使命，既是教育者，又是管理者、服务者，在学校人才培养过程中发挥着不可替代的重要作用。学校党委高度重视辅导员队伍建设，始终关心关爱辅导员成长发展，努力为大家提供多元化的成长平台和发展路径。

赵长禄寄语全体辅导员，大家要切实增强事业心、责任感和使命感，围绕“德、知、情、行”四大关键要素，当好协同育人的关键纽带和节点，做好辅导员工作，努力让每一位学生健康成长、全面发展。希望各位通过此次人才培养大讨论，进一步深化岗位认识，以更高的政治站位、更深的育人情怀、更强的工作本领勇担职责使命，为加快建设中国特色、世界一流大学作出积极贡献。

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