按照国家教材委员会加强教材建设和管理系列行动部署，4月23日至4月26日，教育部在国家教育行政学院举办全国教材管理人员培训班，正式启动教材建设和管理国家级培训。教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅出席并作专题报告。

王嘉毅指出，开展教材建设和管理国家级培训是贯彻落实党的二十大精神的重大举措，是国家教材委员会成立以来第一次大规模、成体系、专业化的培训，目的是推动建设一支政治立场坚定、专业水平过硬、熟悉教材政策的教材工作队伍。教材战线要深入学习贯彻习近平总书记关于教材工作的重要指示精神，全力抓好教材建设国家事权落地、铸魂育人实效提升、服务国家战略、中国自主知识体系构建、教材治理体系完善、教材研究组织化实施等关键任务，全面提升新时代教材建设和管理水平。

培训班上，教育部、中央党校、北京师范大学、首都师范大学等部门有关负责同志和教材领域知名专家学者，围绕习近平总书记关于教材工作的重要指示精神、教材政策文件、国际发展动态等作专题报告。培训还安排了分组研讨、专题交流、现场教学等环节。

各省级教育行政部门、部属高校、部省合建高校分管教材工作的负责同志以及相关业务处室负责同志参加培训。按照计划，教育部将陆续举办全国教材编写人员、审核人员、研究人员、马工程重点教材任课教师等专题培训班，全面覆盖教材工作各支队伍。

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