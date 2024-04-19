本报香港4月18日电 （记者陈然）香港慈善机构“大湾区共同家园青年公益基金”17日举行2024年度“创明天奖学金”颁授典礼，16名香港学生获颁此项殊荣。这是该基金连续第四年推出“创明天奖学金”，以表扬及鼓励才学兼优、热心服务社会的大专院校学生。

香港特区政府署理民政及青年事务局局长梁宏正出席典礼并致辞表示，获奖学生不仅品学兼优，在社会服务方面也有卓越表现，是广大青年的楷模。希望同学们继续奋发向上，以热诚和自身所长贡献国家和香港，同时鼓励和启发更多青年朋友一起积极参与建设社会。

大湾区共同家园青年公益基金主席黄永光致辞时说，国家在“十四五”规划中确立香港“八大中心”的定位，这些不同领域的发展为青年提供了多元化机遇和广阔舞台。他寄语得奖同学继续发挥所长，未来成长为香港发展的新驱动力，投身粤港澳大湾区建设。

据了解，本年度“创明天奖学金”共收到本地13家大专院校超过250名学生的踊跃申请，最终16名同学脱颖而出，每名得奖同学将可获发5万港元奖学金，6月还将前往北京交流，更好地认识国家发展。

此外，为鼓励更多本地青年加入科研行列，下一届“创明天奖学金”将增设“创科奖”，专为修读STEM（科学、技术、工程、数学）学科博士课程的学生而设。

“大湾区共同家园青年公益基金”成立于2019年，是以服务香港青年为使命的慈善机构。

(责编：李昉、郝孟佳)