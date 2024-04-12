人民网北京4月12日电 近日，在四川省总工会、四川省教育厅的共同指导下，“劳模工匠进校园”行动在四川各地全面展开。

在四川遂宁高级实验学校，遂宁市劳模工匠先进事迹宣讲团宣讲员熊艳秋、何雅馨分别以《平凡奋斗者 时代追梦人》《不负时光 绽放芳华》为题，从成长奋斗、实干担当、弘扬劳模工匠精神等方面激励引导学生们崇尚劳动、尊重劳动、辛勤劳动、诚实劳动。

“激扬巾帼志奋进新征程”巾帼劳模工匠进校园宣讲活动走进遂宁应用高级技工学校，何雅馨、淦文杰、王涛三位省、市巾帼劳模为300余名师生上了一堂生动的“劳动教育课”，让师生们深切感悟巾帼劳模以双手诚实劳动服务社会的“初心”、不断打磨技艺精益求精的“匠心”，对劳动筑梦有了更深的认识。

全国先进工作者、全国模范法官祝增巧被四川省彭州中学聘请为劳模导师，定期到校开展劳模工匠进校园活动，令同学们深受鼓舞，立志在今后的学习生活中发扬工匠精神，迎难而上。

据四川省总工会相关负责人介绍，自2023年9月以来，四川省各级工会已组织劳模工匠走进大中小学开展各类活动300余场。今年，四川省总工会将继续联合教育厅进一步充分发挥四川省劳模工匠宣讲团的示范引领带动作用，计划组织引导全省各级工会大力开展“劳模工匠进校园”行动800余场，预计触达学生100万人次。(王鑫、实习生杨京晶)

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