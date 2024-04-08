原标题：院士给本科生上课，此景令人向往

最近，网红校长王树国卸任与履新的消息刷屏，他此前在央视《开讲啦》中的一段话也被很多人转发。在节目中，王树国说：“西安交大的硬件相对是比较陈旧的，但学校有一个特别好的育人环境，院士亲自在讲台上给本科生上课，这在国内是很少见的。一般功成名就的大师能偶尔给学生做一场讲座就很不错了，竟然能够孜孜不倦地把一门课给讲下来，这就是西安交大的传统。”

院士给本科生上课的场景，在西安交大并不鲜见。去年就有媒体报道，该校八旬高龄的中国科学院院士、《传热学》教材主编陶文铨坚持每学期给本科生或研究生讲完一门完整的课程，受到学生的热烈欢迎。很多人感叹：“这就是行走的教科书。”该校的郑南宁院士，不仅坚持给本科生上课，还给本科生悉心编写教材。也不光是西安交大，近年来，“武汉大学6名院士给本科生共上一门课”“北理工86岁两院院士仍坚持为本科生上课”等新闻屡屡见诸报端，引发人们的广泛关注。这种关注，折射出人们对大学教育的某种期待——希望年轻人在大学里能够受到更多大师、大家的直接影响。

“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也。”一所大学的基础设施、设备是否优良只是次要方面，最根本的是要有能够对学生产生深远影响的大师。本科教育是我国高等教育的基本组成部分，本科教育的质量关乎整个高等教育的品质。院士给本科生上课受热捧，一方面是基于人们对本科生教育重要性的认识，另一方面是基于一些高校、一些教授把给本科生上课当成“小儿科”的现实。

一段时期以来，在一些高校里，给本科生上课的大多是资历尚浅的年轻老师。一些有资历、有经验的教授则把更多精力用在做项目、带博士、发论文上。很多人甚至认为教授给本科生上课是“高射炮打蚊子——小题大做”。针对轻视本科生教学的情况，相关部门曾出台措施，明确要求“把教授为本科生上课、论文指导等纳入本科教育评估”，推动我国高校教授、副教授给本科生上课比例的总体提升。

褒扬西安交大等高校院士给本科生上课的传统，并不是苛求所有院士都去给本科生上课，毕竟每个院士研究的领域不同、擅长的工作不同、承担的任务也不同，不能一概而论。人们褒扬这种传统，实则是希望更多的大学能够更加重视本科生培养、提高本科生教学质量，努力把各种优势资源引入本科生课堂，让那些在某一领域有较深造诣的老师给学生传授更多“干货”，让他们得到真传。

院士给本科生上课，此景令人向往。它不仅让人们看到了大学最美的样子，而且赋予了人们对大学更美好的想象。建议相关部门进一步健全“重视本科生教学”的评价机制，使更多名家、大家争相给本科生上课的生动景象在大学里不断涌现。继而，让承载着社会厚望的大学真正成为知识、思想和精神传习的殿堂。我们期待着，院士、名师、名家给本科生上课不再只是少数几所高校的传统，而是一种中国大学的普遍气象。

（作者：诸葛龙，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

(责编：李昉、李依环)