浙江省人民政府副省长 卢山

■大力弘扬教育家精神·笔谈

“百年大计，教育为本；教育大计，教师为本”。习近平总书记历来高度重视教育工作和教师队伍建设，在浙江工作期间，就把推进科教兴省、人才强省作为“八八战略”重要内容，并提出了师资为基、人才强校的理念。党的十八大以来，习近平总书记对教育强国建设和教师队伍建设作出一系列重要论述。特别是在第三十九个教师节到来之际，习近平总书记致信全国优秀教师代表座谈会与会教师代表，首次从6个方面深刻阐述了中国特有的教育家精神和实践要求，为新时代教师队伍建设提供了根本遵循、指明了努力方向。浙江省认真学习习近平总书记关于教育强国的重要论述，全面贯彻党的教育方针，深刻领会教育家精神的丰富内涵，牢记为党育人、为国育才的初心，把握深入实施“八八战略”的实践要求，紧扣推进教育科技人才一体化的重要命题，加快推进教育现代化和教育强省建设，为“勇当先行者、谱写新篇章”提供坚实支撑。

一、聚焦党建引领铸魂，坚决落实立德树人根本任务

习近平总书记强调：“加强党对教育工作的全面领导，是办好教育的根本保证。”浙江省坚持和加强党对教育工作的全面领导，推动省、市、县三级建立党委教育工作领导小组、教育工委，党管教育、综合治教的格局全面形成。以“80后”“90后”“00后”为主组建10多万人的新时代高校理论宣讲团，党建和业务“双带头人”教师党支部书记配备比例达98.47%。下一步，聚焦党建引领，坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，全面推进中小学校党组织领导的校长负责制，以政治家、教育家、实干家的标准，选优配强各级各类学校领导班子尤其是书记、校长。加强学校基层党组织建设，切实把党的领导贯穿教育事业全过程各方面，确保党的教育方针贯通到底、贯彻到位。坚持凝心铸魂，认真回答培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这一教育的根本问题，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。打造特色品牌，积极构建“大思政”工作体系。

二、聚焦高水平高质量，加快推进高等教育整体性跃升

习近平总书记在浙江工作期间高度重视高等教育工作，强调“全面打造浙江高等教育品牌”，大力实施“重点高校建设计划”，为浙江推进高等教育强省建设指明了路径方向。2023年，浙江出台高水平大学建设、普通高校高质量发展、高校基础设施提质等3个文件，推动高原造峰取得实质性进展。下一步，浙江省将加快高水平大学建设，大力实施“双一流196工程”，支持浙江大学建设世界一流大学，支持省属高校创建国内一流大学，支持各类高校培育A+学科和“双一流”学科，力争到2027年，1所高校不断接近世界一流大学前列，9所左右地方高校进入全国一流行列，全国一流学科总数达到60个以上。加快普通高校高质量发展，落实布局结构优化等支持政策，构建多元政策叠加的普惠性政策体系，力争到2027年，浙江高等教育竞争力和综合实力跻身全国第一方阵。加快推进高校基础设施提质工程，持续改善高校基本办学条件，力争到2027年，基本建成与高校办学规模和内涵式发展相适应的高校基础设施支撑体系。

三、聚焦促进优质均衡，持续擦亮“浙里优学”品牌

习近平总书记在浙江工作时强调：“要统筹城乡教育资源，推进城乡教育一体化，提高区域之间、城乡之间、学校之间均衡发展的程度。”20年来，浙江教育资源供给不断扩大，十五年教育普及率超过99%，城乡义务教育学校校际差异系数降至0.28以内。下一步，浙江省将整体推进基础教育扩优提质，加强教育资源前瞻性布局，建立与常住人口变化相协调的公共教育服务供给机制，缩小区域、城乡、校际、群体教育差距。扩大公办幼儿园资源供给，深化义务教育学区制管理改革和全域教共体（集团化）办学试点，完善以“县中崛起”工程为抓手的校际帮扶机制，推动学校建设标准化、城乡区域教育一体化、师资配置均衡化，力争到2027年，所有县（市、区）通过国家学前教育普及普惠县省级评估，75%的县（市、区）通过国家义务教育优质均衡发展县省级评估。加快现代职业教育高质量发展，全力打造“三融”“三优”“三合”现代职业教育体系，力争到2027年，中职学生通过多种渠道接受高等教育的比例达到80%，长学制人才培养达到中职招生的60%以上。深入推进教育数字化，全面实施《浙江省数字教育高质量发展行动计划（2024—2027年）》，以教育数字化驱动引领教育现代化。

四、聚焦师德师风建设，全面打造高素质教师队伍

习近平总书记在浙江工作时强调：“高质量的教育离不开高素质的教师。”浙江把教师队伍建设摆在突出位置，20年来共培养4900名浙派名校长名师名班主任，打造57个国家级和省级黄大年式教师团队，为农村学校定向输送4000多名优秀师范毕业生。强教必先强师，下一步，浙江省将强化精神塑造，坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，加强师德教育，建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质教师队伍，把浙江打造成为弘扬教育家精神的高地。提升专业能力，办好高水平师范教育，支持高校教育学科建设。支持高水平综合大学培养高素质复合型教师，扩大教育类研究生招生，大力提高中小学教师学历层次。探索开展山区海岛县研究生定向培养，实施浙派名师名校长培训计划、基础教育领军人才培养计划，推动教师人才队伍建设走在各类人才队伍建设前列。到2027年，小学教师具有本科及以上学历比例达到96%，初中教师具有研究生学历比例达到12%，普通高中教师具有研究生学历比例达到23%。加强关心关爱，让广大教师工作更加体面、生活更有保障、地位更受尊崇，让尊师重教的氛围更加浓厚。

(责编：李昉、熊旭)