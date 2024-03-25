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北京朝阳与五所高校共建北京中学科技分校 预计9月开学

2024年03月25日11:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月25日电 （记者郝孟佳）日前，北京市朝阳区与北京化工大学、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京服装学院、中华女子学院等5所高校签署协议，联合举办北京中学科技分校。该校拟于今年9月开学。

记者了解到，本次合作旨在发挥五所高校特色优势，实现校地资源共享。朝阳区将借助五所高校丰富的教育资源，建好北京中学科技分校，满足更多学生多元的学习需求，实现个性化成长。

据介绍，北京中学科技分校预计为一所包含初中和高中的完全公办中学，实施教育集团内一体化管理和高起点办学，组建高水平的学校管理团队和优秀的师资队伍。

同时，学校将建立与五所高校在科研人才和高端实验室等优质资源共享机制，设置以文理相通、科技见长的特色课程体系。五所高校将围绕合作学校特色发展派驻专业团队，提供专业指导和教学支撑，建立合作办学联席会议制度，定期研究合作学校工作，决策合作办学中的重大事项。

“随着经济社会发展，探索大中小学融汇互通一体化协同育人的培养模式是教育的必然趋势。”朝阳区教委相关负责人表示，朝阳区已与包括中国传媒大学、北京工业大学、北京第二外国语学校学院在内的多所高校开展合作，探索协同育人路径，助力拔尖创新人才培养。

(责编：李依环、熊旭)

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