人民网北京3月26日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部近日发布关于做好2024年中小学生视力监测主要信息报送工作的通知。通知要求，要严格落实学生健康体检制度和每学期2次视力监测制度。

通知表示，2024年中小学生视力监测主要信息春季学期报送时间为4月1日至6月30日，秋季学期报送时间为9月15日至12月31日。报送项目包括左眼裸眼视力、左眼屈光度，右眼裸眼视力、右眼屈光度。

通知要求，各地教育行政部门要科学有序、组织协调本地区中小学校落实视力监测主要数据上报工作，及时掌握和了解学生视力健康状况。近视防控关口前移，鼓励有条件的地区和幼儿园开展3—6岁幼儿视力监测，掌握幼儿视力情况。

各地教育行政部门要严禁无资质机构入校开展视力检测，严厉打击虚假违法营销宣传行为，严控近视防控产品和服务质量，严格视力监测数据安全管理，严格视力检测与相关服务督导检查，进一步规范校园视力检测和近视防控相关服务工作，切实维护儿童青少年健康和权益。

各地教育行政部门要加强中小学生和幼儿视力监测服务保障，依托有关单位建立统一的监测队伍，落实视力监测经费和设备。加强中小学校和幼儿园校医院、医务室（卫生室、保健室等）力量，按标准配备校医，保障中小学生和幼儿视力监测工作正常有序开展。鼓励有条件的学校通过人工智能、大数据等技术手段优化视力监测工作。

学校和幼儿园要及时通知家长查阅监测结果，对视力异常的学生和幼儿，及时向家长反馈，告知家长带孩子到医疗卫生机构进一步检查，做到早监测、早发现、早预警、早干预、早矫治，控制近视发生、发展。

此外，各地教育行政部门要指导中小学校依托全国学生体质健康上报系统，严格按照报送时间，春季学期、秋季学期各进行1次视力监测相关数据的录入与上报工作。中小学生视力监测相关数据录入工作由中小学校校医或专（兼）职保健教师负责，保证数据的真实性、严谨性、科学性。

(责编：李昉、熊旭)