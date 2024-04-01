原标题：国家智慧教育平台将上线“AI学习”专栏

在国家智慧教育平台上线两周年之际，数字教育集成化、智能化、国际化专项行动暨“扩优提质年”启动仪式日前在北京举行，会上，教育部正式启动人工智能赋能教育行动。

教育部党组成员、副部长吴岩表示，国家智慧教育平台将上线“AI学习”专栏，“我们邀请知名科学家、顶尖工程师、企业家带来人工智能通识教育大讲堂，还组织名师教AI，平台汇集了64所名校的85门‘金课’，打造了人工智能主题微课，希望帮助青年学生回答什么是人工智能、为什么学习人工智能、怎样学习人工智能等问题，并通过虚拟仿真课程、企业开设的课程，使青年学生在边学边用中感受人工智能的魅力和乐趣。”

吴岩介绍，下一步，教育部将启动教育系统人工智能大模型应用示范行动，打造生成式教育专用大模型，力争通过更强的算法、更好的语料、更优的服务来打造行业大模型的示范标杆。

“下一步，我们还将推动AI融入数字教育对外开放，平台将推出AI智能翻译功能，将中文‘金课’变成多语种的‘金课’，让国际使用者会用平台、愿用平台，读懂中国、爱上中国；希望扎实做好世界数字教育联盟、数字教育国际期刊和数字教育发展指数等工作，在人工智能赋能教育方面形成中国方案、发出中国声音。”吴岩说。（记者周世祥）

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