人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

国家智慧教育平台将上线“AI学习”专栏

2024年04月01日08:15 | 来源：光明日报
小字号

原标题：国家智慧教育平台将上线“AI学习”专栏

在国家智慧教育平台上线两周年之际，数字教育集成化、智能化、国际化专项行动暨“扩优提质年”启动仪式日前在北京举行，会上，教育部正式启动人工智能赋能教育行动。

教育部党组成员、副部长吴岩表示，国家智慧教育平台将上线“AI学习”专栏，“我们邀请知名科学家、顶尖工程师、企业家带来人工智能通识教育大讲堂，还组织名师教AI，平台汇集了64所名校的85门‘金课’，打造了人工智能主题微课，希望帮助青年学生回答什么是人工智能、为什么学习人工智能、怎样学习人工智能等问题，并通过虚拟仿真课程、企业开设的课程，使青年学生在边学边用中感受人工智能的魅力和乐趣。”

吴岩介绍，下一步，教育部将启动教育系统人工智能大模型应用示范行动，打造生成式教育专用大模型，力争通过更强的算法、更好的语料、更优的服务来打造行业大模型的示范标杆。

“下一步，我们还将推动AI融入数字教育对外开放，平台将推出AI智能翻译功能，将中文‘金课’变成多语种的‘金课’，让国际使用者会用平台、愿用平台，读懂中国、爱上中国；希望扎实做好世界数字教育联盟、数字教育国际期刊和数字教育发展指数等工作，在人工智能赋能教育方面形成中国方案、发出中国声音。”吴岩说。（记者周世祥）

(责编：李昉、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部