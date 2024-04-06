原标题：夜校“充电”成年轻人解压新方式 专家：迎合情绪价值需求

正值清明节小长假，在济南工作的卜海祥翻出一把吉他，试着拨弄一首曲子，为即将开启的夜校生活做开课前的准备。

“我们在夜校学到的东西，与工作不是全部吻合。就像我学吉他，工作中并不常用，但通过这个兴趣，我可以调整好心情，更好地投入工作。”卜海祥告诉记者，“夜校热”真实反映了年轻人积极向上的状态，大家一起学习，通过共同兴趣打开社交新局面。

与卜海祥的想法一样，时下，涌入夜校学习已成为中国年轻人的“新风尚”。记者梳理发现，北京、广州、西安、长沙等地开设的夜校，均出现“一课难求”的盛况。年轻人通过学习非遗、“潮课”等汲取知识、学习技能，在工作时间之外，将一个人的独享变成一群人的狂欢。

有业内人士认为，当年轻人面对社会“加速度”，被工作和生活的压力需求裹挟前进时，夜校“充电”便成为他们解压、发展兴趣爱好的一种选择。

“我是一名财务，总想着利用业余时间提升自己，特别想学习爵士舞和古典妆造。”准备加入“斜杠青年”队伍的“90后”于水水感叹，夜校兼具课程内容丰富、花钱少、离家近等众多优点，让她找到了成年人版本的“少年宫”的感觉。

作为一名全职宝妈，林芝(化名)则将目光投向了夜校开设的烘焙班和插花班。在她看来，插花可以增添情趣、陶冶情操，缓解她带娃的疲惫。而学习烘焙后，可以为孩子和家人做点心，非常实用。“夜校的选择，还是要基于自己的兴趣爱好和实际需要。”

作为中国首个由公共图书馆开办的夜校，济南“YEAH归人”市民夜校2024年春季班报名端口开启后，瞬间涌入超14万人线上抢课。据济南市图书馆文化活动部主任李德虎透露，从2023年10月第一期夜校上课情况来看，“85后”到“00后”是主力军，学员以刚毕业的大学生、初入职场的年轻人以及全职宝妈等居多。

记者了解到，济南“YEAH归人”市民夜校2024年春季班共开设包括美妆服饰、非遗手作、红酒品鉴、高尔夫体验等58门课程，课程费用为每节课20元(人民币，下同)至50元。

“夜校为兴趣爱好相同的年轻人开辟一个可以自主学习、自由交友的社交空间，可以充分发挥自己的自主性、创造性。”山东女子学院人物形象设计教研室主任卢婧妍告诉记者，山东女子学院在此次春季班共开设古典妆造、非遗扎染等5门课程，以实操课为主，给民众提供一个学习技能、自由交友、缓解压力的平台。

在山东大学社会学教授王忠武看来，夜校的爆火其实“蓄力已久”，回应了当下年轻人的求知需求，给年轻人提供了有效“充电”、补足短板的机会。“不同于功利性的高考、研考等，如今五花八门的夜校课程是年轻人自主自愿的选择。他们在求知的过程获得情绪价值，这也反映出教育初心和快乐教育价值观的回归。”

王忠武还谈到夜校如何精准解决年轻人精神文化需求的问题。“年轻人现在追求高雅精致的生活，精神文化和娱乐需求期待满足，市面上的兴趣班又比较贵，夜校的课程给年轻人提供了性价比高、内容丰富的学习平台，可以充分发展自己的兴趣爱好。”

“未来，夜校想实现可持续发展，必须重视学生的意见反馈。”王忠武建议，夜校组织方不能仅局限于通过发放调查问卷的方式，确定公众感兴趣的课程。主办方和上课老师还要经常和学生交流，询问学生上课时存在的问题、需要改进的地方、课程设置等，及时优化夜校教育服务，让夜校常态化开展下去。（孙婷婷 周艺伟）

(责编：李昉、孙竞)