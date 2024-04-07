原标题：港大研究指高香草酸有助缓解抑郁症

记者6日从香港大学(港大)医学院获悉，其科研团队在抑郁症药物研发领域取得突破性进展，发现高香草酸(Homovanillic acid, HVA)具有缓解抑郁症的作用，为抑郁症治疗提供了全新策略方向。

据了解，此次研究由香港大学医学院终身讲席教授贾伟与上海交通大学医学院附属第六人民医院教授郑晓皎、复旦大学生命科学学院教授刘铁民等专家及其科研团队合作完成。研究发现，高香草酸(HVA)及肠道菌种(R. intestinalis，B. longum)对于缓解抑郁症的重要效果，为抑郁症的新药研发带来全新视野。

港大医学院介绍，该项科研发现的重要突破在于，明确了首发抑郁症临床患者的代谢特征。在临床发现的基础上，科研团队还开展了动物实验，证实高香草酸以及两种肠道菌具有很好的抗抑郁功效。

贾伟表示，此次研究发现是科研团队多年在肠道代谢物与大脑神经功能机制调节方面科学探索取得的一项标志性成果，也是对早前肠—脑轴科学发现的全新推进。他和研究团队深受鼓舞，希望此次发现能为抑郁症患者的灰暗世界带来一丝光明。（记者 戴小橦）

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