本报记者 金晨 文/图

图为二〇二四海峡两岸孔子文化春会启动仪式上的雅乐展演。

4月2日至3日，由山东省台办、济宁市人民政府、至圣孔子基金会等共同主办的2024海峡两岸孔子文化春会在山东曲阜举行。来自海峡两岸的300余名嘉宾齐聚孔子故里，诵经典、品民俗，崇敬往圣先贤、共叙同胞亲情。

“海峡两岸拥有相同的语言文字、文化艺术、风俗习惯，公祭黄帝典礼、公祭孔子大典等活动吸引众多台湾同胞来大陆寻根谒祖。”中国孔子基金会理事长于晓明表示，源远流长的中华文化是两岸同胞心灵的根脉和归属，希望通过本次春会的举办，进一步推动鲁台两地文化交流，共促两岸同胞文化认同。

齐诵经典

海峡两岸孔子文化春会自2023年开始举办，今年是第二届，旨在推动两岸同胞共同传承弘扬中华文化，共同守护两岸文化根脉，强化两岸精神纽带，增进同胞心灵契合。

春会启动仪式上，台湾首批三家“孔子学堂”揭牌成立，还进行了佾舞展演、崇圣成人礼、海峡两岸《论语》读写大会等活动。在具有中华传统文化特色的崇圣成人礼上，36名受冠者分别由家长、师长、社会贤达加冠“三加礼”。来自台湾中国文化大学、嘉义大学、台北市第一女子高级中学、新北石碇小学的100余名师生通过视频连线的方式，与曲阜本地学生共同诵读了《论语》经典篇章，声声诵读传递文化之魂，浓浓书香展现文脉薪火相传。

“《论语》记录了孔子和弟子们的对话和互动，启发了后代无数的读书人。今天，两岸学子可以在线上共读《论语》，这种寓教于乐的特殊经验让我觉得意义非凡。”台北市第一女子高级中学教师区桂芝说，“我们应该共同努力传承、发扬这种专属于中华民族的文化教养和文化思考。”

孔子第79代嫡长孙、至圣孔子基金会会长孔垂长表示，在礼乐文化的熏陶之下，中华民族以谦让为美、以和睦为贵，传承绵延五千年。海峡两岸孔子文化春会让礼乐亲近大众，让学术传播民间，让传承五千年的礼乐文明再谱新篇。

体验民俗

作为本届文化春会的创新活动之一，海峡两岸礼乐嘉年华4月2日在济宁学院举办。两岸嘉宾、市民群众及济宁学院在校师生参与活动，共同感悟中华传统文化的魅力。

海峡两岸礼乐嘉年华以非遗（民俗）项目、文化体验和文创交流为主题，设置230余个展位，邀请当地非遗传承人和文化社团展示了孔府雅乐、制陶、雕刻、茶艺、书法、剪纸、古琴制作、绢花制作及葫芦烙画等40余项非遗（民俗）项目，以及传统服饰、工艺品、茶具等热门文创产品。

“泰山巍巍黄河长，齐鲁大地换新装，曲阜是孔子的出生地，儒家文化传四方”……活动现场，3名首次来到大陆的台湾青年打响鸳鸯板，在师傅的指导下用山东话说了一段山东快书，赢得现场观众阵阵掌声。他们还与济宁学院师生结伴，习书法、学射箭、品雅乐，共同体验“君子六艺”的文化雅趣。

“我今天第一次体验了投壶，5投3中，成绩还不错！”一名台湾青年告诉记者，山东有着非常浓厚的历史人文气息，也感受到了山东人的热情好客，“相信我之后一定会成为这里的‘常客’，也期待能够去大陆其他地方走走看看。”

共话传承

《论语》诵读莹莹绕耳，悠扬雅乐山间回响。4月3日上午，甲辰年尼山春季祭孔大典在孔子诞生地尼山隆重举行——

随着“启户”声起、三通鼓鸣毕，古老的尼山孔庙大成门缓缓打开。参加大典的两岸嘉宾整理衣冠，拾级而上，来到大成殿前，依次敬献花篮，向至圣先师行三鞠躬礼，祭孔大典圆满礼成。

据介绍，此次尼山春季祭孔大典除了典礼、诗歌会、开笔礼外，还包括“孔林祭祖——甲辰年孔子后裔至圣林祭祀”等系列活动，生动诠释了中华优秀传统文化的丰富内涵。

“我的家乡台南也有孔庙，由郑成功修建，是台湾建成的第一座孔庙。”台湾青年李东宪说，自己上小学时常去孔庙参加祭孔大典，和同伴们一起穿戴整齐表演佾舞。“这次许多台湾青年以春之名相聚孔子故里，参观了先贤曾经讲学的地方，相信会对儒家文化有更深入的了解。”

本届海峡两岸孔子文化春会期间，两岸嘉宾还来到曲阜孔子博物馆、孟子故里邹城、曾子故里嘉祥等地交流参访，并参与了海峡两岸仲春礼乐会讲、“文创共济 两岸同心”两岸文创产业座谈会等活动，共话两岸文化产业交流合作。

“我的老家就在山东，每次回来听到乡音，都感到非常亲切。”桃园市山东同乡会理事长张致中表示，儒家经典著作中蕴含的许多深刻哲理，在当代社会依旧适用，值得我们深入研究，“这是两岸同胞共同的宝贵财富，我们要一起把中华文化传承好、发扬好。”

(责编：李依环、李昉)