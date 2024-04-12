人民网北京4月12日电 （记者郝孟佳）今年是总体国家安全观提出十周年。4月10日，在第9个全民国家安全教育日到来之际，由国务院学位委员会国家安全学学科评议组主办、中国人民大学承办的总体国家安全观与国家安全学高层次人才培养研讨会在京举办。

教育部党组成员、副部长翁铁慧指出，过去十年，教育战线深入践行总体国家安全观，不断健全大安全格局、塑造大安全态势，主流价值引领昂扬向上、国家安全教育深入人心、国家安全学科积厚成势，风险防范化解主动及时，为维护国家安全作出了积极贡献。当前，在“两个大局”加速演进并深度互动的时代背景下，回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，必须要贯彻落实好总体国家安全观，为国家安全人才培养把好方向、筑牢根基。

中国人民大学党委书记张东刚指出，新时代赋予高校筑牢整体安全、承担安全育人、提升国家安全科学水平、建设国家安全决策咨询智库的重大政治使命。中国人民大学将发挥理论优势、学科优势、人才优势，深化总体国家安全观理论研究阐释、宣传普及，加快学科基础设施和研究平台建设，努力建构国家安全学自主知识体系，不断筑牢国家安全人才根基，为以新安全格局保障新发展格局提供有力支撑，为中国式现代化提供坚强安全保障。

国家安全学学科评议组召集人、中国工程院院士、清华大学公共安全研究院院长范维澄表示，国家安全学是贯彻总体国家安全观，服务国家重大战略、服务维护和塑造国家安全的综合性交叉性核心支撑学科。未来，学科评议组将把国家安全学学科建设融入构建新安全格局的实践，逐步建构起多学科融合的自主知识体系、课程体系、教材体系和人才培养体系，以交叉融合奠定国家安全学学科底色，为国家安全体系和能力现代化提供强大的学科和人才支持。

中国人民大学校长林尚立表示，要以国家安全学学科建设为契机，建构中国自主知识体系的创造性实践，加快探索中国特色国家安全学学科建设的有效路径；以学科交叉赋能国家安全学学科体系、学术体系和话语体系构建；赓续红色基因，以培养高素质国家安全人才，推动国家安全学学科高质量发展。

据悉，我国于2020年12月正式设立“国家安全学”一级学科。2021年，国家安全学学科评议组成立。近日，在教育部正式公布的2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果中，国家安全学作为新增专业被正式纳入本科专业目录，并列入相关高校2024年本科招生计划。

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