原标题：【光明时评】大力培养翻译人才 讲好中国式现代化故事

日前，以“推动文明交流互鉴：译界的责任”为主题的2024中国翻译协会年会在湖南长沙召开。此间发布的《2024中国翻译行业发展报告》指出，我国翻译人才为国家发展大局和各领域事业提供良好支撑，复语型人才需求增加较多，翻译人才高知化趋势明显。聚焦国家需求，加强翻译能力建设，讲好中国式现代化的故事，当是我国培养翻译人才的目标。

在不同语言、不同文化间开展沟通交流，离不开翻译。做好中国话语的表达和转化，加强不同国家、民族、文化间的沟通交流，可更好地服务国家战略需求和经济社会发展，让世界读懂中国。新的时代，在构建人类命运共同体理念的过程中，向世界讲好中国式现代化的故事，翻译发挥着责无旁贷的重要作用。翻译人才立足新时代，肩负起沟通当代中国与当今世界的责任，担当起时代性和文化性的使命，把中国故事以及故事背后的思想力量和精神力量传播得更远，才能让世界了解立体、博大、包容的中国，进而认同不断发展进步的中国。

在新时代更好地推动文明交流互鉴。译者不仅需要丰富的翻译经验和技能，广博的知识面、较强的跨文化能力也尤为重要。翻译是一种语言切换，同时也是一种文化创造，与译者自身的文化素养、对各类问题的思考和判断密切相关，因此翻译人才高知化也是必然的趋势。在翻译过程中还涉及更深层的文化密码转换和转写问题，因此翻译对于促进文明互动共生的作用是很强大的。译者博通古今的文化素养、严谨认真的工匠精神、求实求真的为学风范，都是必要而重要的。不断提升译者跨文化传播意识和素养，深刻认知民族文化和世界格局，系统学习域外知识和他者经验，才能成为具有深厚家国情怀、开阔国际视野、较强国际传播能力的翻译人才。更好地理解不同文化背景下的思维方式和行为准则，更好地开展人文交流、科技合作、中华文化和价值观传播，才能真正担当起推动文明交流互鉴的重任。

在新时代积极讲好中国式现代化故事。今天的中国，每时每刻都发生着奋斗、火热、动人的故事。翻译人才需服务于中国式现代化大局，构建同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，做到能代表中国、能表达中国。新时代的中国在国际政治经济舞台上发挥着越来越大的作用，如何总结当代中国走过的奋斗道路与经验，并将其转化为具有国际影响力的对外话语体系，加强国际传播能力建设，是讲好中国式现代化故事的关键。讲好中国式现代化的故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，需要培养具有全球视野、国家意识、民族情怀、广博知识和专业素养的高水平翻译人才。培养坚守国家立场、具有国际传播能力的人才，继续推动中国式现代化故事的远播、深入推进社会主义现代化建设和各项事业发展。

在新时代翻译人才应更加善用人工智能。人工智能语言大模型的问世为培养翻译人才带来巨大的机遇和挑战。《2024中国翻译行业发展报告》指出，在翻译技术发展与创新方面，经营范围中含有“机器翻译与人工智能翻译”业务的企业数量持续迅速增长。翻译技术发展前景广阔，八成以上翻译企业积极拥抱大模型技术，七成以上相关院校设有机器翻译相关课程。新型翻译人才需敞开胸怀拥抱人工智能翻译技术。伴随翻译技术高度智能化发展，从事翻译科技创新和翻译技术方法应用的翻译科学家变得越来越重要。让更多翻译科技领域的关键人才脱颖而出，为翻译领域凝智聚力，当是推动行业发展的有力之举。加强“译后编辑家”队伍建设也十分重要。译后编辑家精通机器翻译输出结果，能做文字、意义、格式等方面的人工把关，尤其在机器翻译大规模生产、各领域深度应用之后，将对翻译成果输出质量起到重要把关作用。

（作者：李华，系媒体评论员）

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