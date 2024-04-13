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对外经济贸易大学人工智能创新创业试验班开班

2024年04月13日10:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月13日电 （记者郝孟佳）12日，对外经济贸易大学人工智能创新型人才培养模式座谈会暨人工智能创新创业试验班启动会举办。会上，该校宣布采用创新教学模式的人工智能创新创业试验班正式开班。

据了解，试验班将打破传统教学模式，通过打造“人工智能+创新创业+应用领域+头部企业”四方导师团队，将企业真实项目引入高校课堂，以实际人工智能产品研发流程为教学主线，强化培养学生动手实战、突破创新、颠覆自我的能力，培养未来人工智能创新创业领域的拔尖人才。

对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，试验班探索并实现了“人工智能+创新创业+应用领域”的交叉融合路径，为培养有数字素养、创业思维和组织管理能力的拔尖创新型人才打造了“贸大模式”。

北京市教育委员会副主任张耀天指出，对外经济贸易大学创立“人工智能+”背景下的“人工智能创新创业试验班”项目，探索以项目式牵引的全生命周期校企合作新模式，对于紧缺人才培养具有重要意义，希望试验班能为我国人工智能领域培养更多高质量创新型人才。

会上，校企战略合作协议签约仪式举办。这标志着对外经济贸易大学与各合作企业将在人才培养、试验班建设、教学科研等方面将开展深入合作，共同推动“人工智能+”领域的创新发展。

(责编：李依环、熊旭)

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