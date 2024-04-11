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北京邮电大学通报“研究生联名举报导师”：取消郑某研究生导师资格 停止其教学工作

2024年04月11日08:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月11日电 （记者孙竞）近日，北京邮电大学15名研究生联名举报导师郑某存在师德师风问题。10日晚，北京邮电大学发布情况通报表示，已查实郑某未能正确履行研究生导师职责，未能做到关心爱护学生，未按学校相关规定给学生发放助研津贴。学校决定取消郑某研究生导师资格，停止其教学工作，给予降低岗位等级行政处分，后续将按程序进行党纪处分。

通报截图。来源：北京邮电大学

通报截图。来源：北京邮电大学

通报中称，4月9日网络出现北邮教师郑某师德不当有关举报信息后，学校第一时间成立工作组，全面开展调查。现已查实，郑某未能正确履行研究生导师职责，对学生学业疏于指导；未能做到关心爱护学生，要求学生从事与学习、科研无关事宜；未按学校相关规定给学生发放助研津贴。郑某的上述行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》《研究生导师指导行为准则》等相关规定，学校决定取消郑某研究生导师资格，停止其教学工作，给予降低岗位等级行政处分，岗位等级由副教授七级降为讲师十级。后续，学校将依据《中国共产党纪律处分条例》，按程序进行党纪处分。

学校将尊重学生意愿，为郑某指导的所有学生调换导师，加强对学生的关心关爱，做好学生的心理疏导，全力保障学生在校的正常学习科研生活。

北邮表示，学校始终坚持师德师风“第一标准”，对师德违规行为“零容忍”。下一步，学校将以此为鉴，举一反三，全面排查师德师风相关问题，持续健全师德师风建设长效机制，坚决筑牢师德师风防线，维护风清气正的育人环境。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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