原标题：复旦大学启动“国优计划”

复旦大学3日举行“国家优秀中小学教师培养计划”（以下简称“国优计划”）启动仪式，首批共录取73名有志从教的优秀学生。

仪式上，包括上海市上海中学、东北师范大学附属中学在内的53所全国知名重点中学成为复旦大学“国优计划”意向合作学校。相关中学相关负责人担任复旦大学“国家优秀中小学教师培养计划”咨询委员会委员。

自2023年起，国家支持“双一流”建设高校为代表的高水平高校选拔专业成绩优秀且乐教适教的学生作为“国优计划”研究生，在强化学科专业课程学习的同时，系统学习教师教育模块课程（含参加教育实践），为中小学输送一批教育情怀深厚、专业素养卓越、教学基本功扎实的优秀教师。

作为首批试点的30所高校之一，复旦大学积极响应“国优计划”，从2023年秋季起，复旦先行从优势学科院系——数学科学学院、物理学系、化学系、生命科学学院、大气与海洋科学系和高等教育研究所等6个院系开展试点，首批录取53名推免生，“双一流”建设高校生源占比98%；从9个院系和科研机构二次遴选录取20名在读研究生，首批录取优秀生源共计73名。

把“国优计划”的研究生培养作为学校探索学科交叉协同培养高质量应用型人才的试点，复旦大学开展了系统的设计和培养创新，包括建设指向未来教师胜任力提升的课程体系、为“迁移而教”的教学方式、致力于“无缝衔接”的职业准备等一系列创新举措。

记者了解到，下一步，复旦大学将与长三角地区的市区教育局开展合作，探索建立“国优计划”研究生订单式培养制度，共同探索高校与区域共同推进教师教育职前职后一体化建设的制度和机制。（记者孟歆迪、颜维琦）

(责编：李昉、孙竞)