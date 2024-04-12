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芯片领域重要突破！清华科研团队发布中国AI光芯片“太极”

2024年04月12日16:45 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月12日电 （记者李依环）记者今天从清华大学获悉，针对大规模光电智能计算难题，清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组首创分布式广度光计算架构，研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极（Taichi），实现160 TOPS/W的通用智能计算。相关成果12日凌晨发表于最新一期的国际期刊《科学》。

“之所以将光芯片命名为‘太极’，也是希望可以在如今大模型通用人工智能蓬勃发展的时代，以光子之道，为高性能计算探索新灵感、新架构、新路径。”方璐说。

化“深”为“广”：分布式广度光计算架构。清华大学供图

化“深”为“广”：分布式广度光计算架构。清华大学供图

智能光计算作为新兴计算模态，在后摩尔时代展现出远超硅基电子计算的性能与潜力。然而，其计算任务局限于简单的字符分类、基本的图像处理等。其痛点是光的计算优势被困在不适合的电架构中，计算规模受限，无法支撑亟须高算力与高能效的复杂大模型智能计算。

两仪一元：干涉-衍射融合计算芯片。清华大学供图

两仪一元：干涉-衍射融合计算芯片。清华大学供图

据介绍，“太极”光芯片的计算能效超现有智能芯片2-3个数量级，并首次赋能光计算实现自然场景千类对象识别、跨模态内容生成等人工智能复杂任务，有望为大模型训练推理、通用人工智能、自主智能无人系统提供算力支撑。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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