原标题：全国高校同上一堂国家安全教育课

在第九个全民国家安全教育日到来之际，4月14日下午3点，教育部组织的“千万高校学生同上一堂国家安全教育课”通过多个线上平台播出。国家安全领域专家学者为广大青年学子带来了一场生动翔实的“云端”国家安全教育大课。

“千万高校学生同上一堂国家安全教育课”由中国大学生在线、全国高校思想政治工作网、微言教育面向全国高校学生直播推出。北京师范大学教授汪明、上海财经大学金融学院教授曹啸、国防科技大学军政基础教育学院副教授赵云分别从总体国家安全观的概念和内涵、金融安全、军事安全等角度，给“云上”观众带来了精彩讲解。

“墨子号”成功发射同维护国家安全有何关系？硅谷银行破产给维护金融安全带来什么启示？一般民众应当了解和注意哪些与军事禁区保护相关的法律常识？在70分钟的“大课堂”里，专家们从总体国家安全观出发，紧扣国内外形势、立足学生视角，用真实生动的案例引导高校学生深刻感受10年来国家安全工作取得的巨大成就，让关心国家安全、维护国家安全成为高校师生的思想共识和行动自觉。

南开大学组织学生通过党团支部集中收看、学生自主收看等方式学习了课程内容。该校周恩来政府管理学院国家安全学硕士研究生付昱说：“国家安全与每个人的生活息息相关，是我国各项事业兴旺发达、长治久安的有力保证。作为国家安全学专业的学生，我们将在认真学习贯彻总体国家安全观的同时，积极围绕国家安全发展的重大需求、重大理论和实践问题进行探索研究，为国家安全事业发展贡献力量。”

“通过观看公开课，我理解了作为新时代的大学生，应更加深刻感悟党和国家坚持维护人民安全、国家安全的坚定信念，不断增强国家安全意识，自觉学习国家安全相关的法律知识，履行维护国家安全的基本义务，强化组织观念和忧患意识，积极践行总体国家安全观，时刻将国家利益摆在首位。”北京师范大学体育与运动学院2020级本科生陈胜浩说。

2024年是总体国家安全观提出10周年，今年4月15日是第九个全民国家安全教育日。据了解，今年教育部以“总体国家安全观 创新引领10周年”为主题，精心组织专题教育活动，积极拓展安全教育资源，加强理论阐释和研究工作，在录制播出“千万高校学生同上一堂国家安全教育课”的基础上，还指导有关网络平台和学术组织开展了一系列丰富多彩的重点宣传活动，如全国高校教师国家安全教育教学展示活动、高校国家安全视频公开课、全民国家安全教育日主题作品征集与线上展示、全国大学生国家安全知识答题、国开大讲堂·国家安全教育公开课等。同时，教育部还指导中国大学生在线网站上线“2024年全民国家安全教育日”学习专题，及时汇聚高校工作动态、展示特色活动成果、上线系列优质课程资源、开放知识答题端口，通过多种形式引导青年学生掌握国家安全相关知识和技能，切实提升国家安全宣传育人实效。（记者周世祥）

(责编：李昉、郝孟佳)