人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>职业教育

教育部公布2024年高职专科专业设置备案结果 新增75个国控专业点

2024年04月09日17:16 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月9日电 （记者刘梦琦）日前，教育部公布了2024年高等职业教育专科专业设置备案和审批结果：2024年拟招生专业点共66870个。与2023年相比，新增专业点6068个，撤销专业点5052个。

近年来，教育部不断加大高等职业教育专业设置调整优化工作力度，引导和支持高等职业教育专科专业设置服务国家重大战略、区域重点产业和特色产业、民生紧缺需求。2024年度共有481所学校设置了农业物联网、高铁供电、中亚贸易、足球运动训练、川剧表演等2281个专业方向。

相应地，紧跟需求变化，对供给相对过剩的专业，如大数据与会计、现代文秘、电子商务、旅游管理、市场营销、计算机应用、空中乘务等68个专业，撤销布点2635个。

同时，教育部进一步扩大省级政府教育统筹权和学校办学自主权，鼓励学校紧贴产业需求，自行设置专业方向。据了解，教育部共受理2024年拟新设国家控制布点专业申请178个，经会同公安部、司法部、国家卫生健康委、国家中医药管理局等行业主管部门审核，同意设置专业点75个，这些专业自2024年起可招生。

(责编：崔競文、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部