人民网北京4月9日电 （记者刘梦琦）日前，教育部公布了2024年高等职业教育专科专业设置备案和审批结果：2024年拟招生专业点共66870个。与2023年相比，新增专业点6068个，撤销专业点5052个。

近年来，教育部不断加大高等职业教育专业设置调整优化工作力度，引导和支持高等职业教育专科专业设置服务国家重大战略、区域重点产业和特色产业、民生紧缺需求。2024年度共有481所学校设置了农业物联网、高铁供电、中亚贸易、足球运动训练、川剧表演等2281个专业方向。

相应地，紧跟需求变化，对供给相对过剩的专业，如大数据与会计、现代文秘、电子商务、旅游管理、市场营销、计算机应用、空中乘务等68个专业，撤销布点2635个。

同时，教育部进一步扩大省级政府教育统筹权和学校办学自主权，鼓励学校紧贴产业需求，自行设置专业方向。据了解，教育部共受理2024年拟新设国家控制布点专业申请178个，经会同公安部、司法部、国家卫生健康委、国家中医药管理局等行业主管部门审核，同意设置专业点75个，这些专业自2024年起可招生。

(责编：崔競文、刘凡)