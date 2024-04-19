原标题：做精品课程 育能工巧匠

“先画出形体的三视图，再绘制基准线，布置视图位置……”近日，记者来到兰州石化职业技术大学，看到学校机械工程学院教师刘立平正在“化工制图”课上讲解“三视图”的画法。

记者了解到，兰州石化职业技术大学“化工制图”课程是高职专科资源环境与安全大类、生物与化工大类各专业人才培养方案中的必修课程，主要培养学生掌握绘制、识读专业工程图样的技能。

近日，甘肃省公示了2023年职业教育国家在线精品课程拟推荐课程名单。其中，兰州石化职业技术大学机械工程学院“化工制图”专业技能课程成功入选。

推动教学资源共享

“多年来，兰州石化职业技术大学不断创新‘化工制图’精品课程教学方法，实现了教材精品化和专业课程优质资源共享。学校还将教学案例融入生产实践，促进教学内容与岗位需求的深度融合。”刘立平说，基于实践的课堂教学，内容直观易懂，学生的绘图能力也得到提高。

据了解，“化工制图”课程团队针对各知识点，自主设计开发了包括授课视频、动画、作业测试和考试题库在内的课程资源。资源中所有视频、动画、三维模型、课程思政教学案例等均为原创。

“‘化工制图’线上资源课有很多的模型和动画展示，感觉就像在教室上课，老师面对面为我们讲解，代入感很强。”兰州石化职业技术大学应用化学工程学院化学工程与工艺专业2023级学生符丹妮说。同专业的学生刘宇也告诉记者，线上资源课是他辅助学习的工具。课程对每个章节进行了细致划分，还有预习、讲解和课后习题等。如果上课没跟上，后期观看视频也能够看懂。

“截至1月20日，‘化工制图’线上资源课已免费开放5期，累计选课4600多人。共有101所学校参与选课，互动次数达3.76万次。用户使用活跃度高，应用效果良好。”刘立平说。

据了解，“化工制图”课程教材中化工设备图和化工工艺图部分的专业图样取自石油化工行业生产装置，并由企业专家指导确定。“我们的教材案例引用了最新的国家标准、行业标准，反映了石油化工领域的新技术、新工艺。这些案例将有效锻炼学生的相关能力，实现产教深度融合。”刘立平说。

立足行业需求铸才

“机械工程学院重视信息化技术在教学中的应用。目前，学院设有8门省级在线精品课程、6门校级在线精品课程及1门虚拟仿真课程。”兰州石化职业技术大学机械工程学院院长魏延宏介绍，学院还深化校企合作、产教融合，与浙江镇海石化建安工程有限公司、南京高速齿轮制造有限公司等企业合作开展现代学徒制培养。目前，学院已有3个专业、400余名学生参与其中。

魏延宏告诉记者，学院通过实施“岗课赛证”综合育人模式改革和“专业拔尖学生”培养机制提升学生职业技能。近3年，学院在国家各类技能大赛上获得了许多团体奖项。

立足行业需求，通过创新精品课程和育人模式，兰州石化职业技术大学机械工程学院近5年的毕业生就业率连续保持在96%以上。这些毕业生遍布全国石油化工、煤化工、装备制造等行业，其中多数已成为企业生产一线的领导和技术骨干。

“学院的人才培养和技能教学为我毕业后适应岗位奠定了基础。”兰州石化职业技术大学机械工程学院焊接技术与自动化071班毕业生王红亮说。记者了解到，王红亮在2020年获得“嘉定工匠技能标兵”称号，并在第二年荣获上海市五一劳动奖章。

魏延宏说：“目前，我们的毕业生遍布各地，受到了许多企业的青睐。学院将秉持‘高严细实’的教学特色，立足行业发展需要，为社会培养有使命担当的创新人才。”

（记者 颉满斌 实习生 陈逸凡）

(责编：郝孟佳、李昉)