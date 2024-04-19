原标题：黑龙江鸡西形成招才引智“强磁场”

图为哈尔滨工程大学王贵领教授正在用提纯的球形石墨组装锂离子电池。受访者供图

4月15日，记者来到哈尔滨工程大学石墨新材料实验室时，材料与化学工程学院王贵领教授正带领团队分析测试石墨杂质组分。

王贵领开展的“球形石墨提纯绿色制备工艺技术及‘三废’资源化工艺研发”，是鸡西市2023年石墨产业“揭榜挂帅”科技攻关项目。去年，王贵领成功揭榜，与黑龙江鸡西中建材黑龙江石墨新材料有限公司合作，解决制约鸡西市石墨产业发展技术难题。

记者了解到，鸡西是黑龙江省率先开展“揭榜挂帅”推进科技攻关的城市。为解决制约该市石墨产业发展技术难题，鸡西市科技局通过广泛征集石墨产业技术需求，委托黑龙江省科学技术情报研究院对技术需求进行专业评估，确定“揭榜挂帅”榜单。最终，哈尔滨工程大学、黑龙江哈船碳材料科技有限公司等4家院校、企业参与揭榜。

人才聚，产业兴。鸡西市围绕石墨新材料、生物医药、数字及装备等重点领域，每年遴选支持一批科技人才团队，为他们送出“大礼包”，形成招才引智“强磁场”，切实把人才优势转化为创新优势、科技优势、产业优势。

去年，鸡西市首次实施“金鸡行动”人才支持计划。经过鸡西市人才办、鸡西市科技局的精心组织和黑龙江省科学技术情报研究院评估，9支优秀科技领军人才领衔的创新团队脱颖而出。这些团队将开展石墨提纯及废水零排放、中药Ⅰ类创新药研发、农机田间作业激光辅助系统、数字化矿用刮板输送机研发、东北黑峰养殖收蜜一体化等项目技术攻关。经测算，这9支人才团队领衔攻关项目全部达产达效后，可新增营业收入11.7亿元，新增税金1亿元以上。

鸡西市科技局局长马广明介绍：“市财政今年安排460万元作为‘金鸡行动’专项资金，重点支持科技创新领军人才团队、科技创业领军人才团队、青年科技英才团队，全周期给予30万至80万元资金支持。”

（记者 李丽云 朱 虹）

(责编：郝孟佳、李昉)