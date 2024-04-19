人民网北京4月19日电 （记者林露）近日，北京教育科学研究院举办线上线下、多地联动中职教育思政课程集体备课活动。

据了解，本次活动旨在运用数字技术，组织全市中职学段思政教师开展教研活动，提升教师对统编思政教材的理解与分析能力、教学设计与实施能力，推动中职学校思想政治课程教学改革，提升思政课程教学质量。

北京教育科学研究院钟祖荣副院长指出，思政课程是学校落实立德树人的关键课程，但是，思政课要讲好、学生要学好并不容易。因此，要加强高质量的思政教研，不断提升教师的专业素养。

本次活动使用数字技术，实现了参会教师、研究课展示教师、评课议课教师多地联动。

课程标准与统编教材为中职思政课教学改革提供了非常好的指引，但是如何将课程标准的理念落实到课堂，如何用好教材提高教学效果，仍是中职思政课面临的实际问题。此次集体备课活动对解决这个问题进行了有益探索。据悉，北京教育科学研究院将建设常态化集体备课机制，探索数字技术在教研中的应用，创新教研模式，从思政课程教学改革需求与问题出发，开展切实有效的教研活动，推动全市思政课程教学改革。

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