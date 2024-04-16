人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

第二十三届全国大学生机器人大赛在广州举行

2024年04月16日13:49 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月16日电 （记者郝孟佳）近日，第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster 2024机甲大师高校联盟赛（广东站）在广州城市理工学院举行。

比赛现场 主办方供图

比赛现场 主办方供图

据了解，本次赛事设置3V3对抗赛和步兵对抗赛两个挑战项目，设有小组循环赛、12强赛、8进4、半决赛、季军争夺战和冠军争夺战等环节。 

在3V3对抗赛中，哈尔滨工业大学（深圳）南工骁鹰战队、华南理工大学华南虎战队、华南农业大学Taurus战队分别获得冠亚季军。

在步兵对抗赛中，电子科技大学中山学院Robobraver战队、桂林电子科技大学Evolution战队、广东工业大学DynamicX战队分别获得冠亚季军。

广州城市理工学院党委副书记、副校长刘洊波指出，在本次比赛中，同学们怀揣着团队的梦想与荣耀沉着应战，展现出了当代大学生勇于拼搏、敢于创新，积极向上的精神风貌。

作为全国大学生机器人大赛旗下赛事之一，RoboMaster机甲大师高校系列赛（RMU, RoboMaster University Series）是专为全球科技爱好者打造的机器人竞技与学术交流平台。大赛自2013年创办至今，致力于培养与吸纳具有工程思维的综合素质人才，并将科技之美、科技创新理念向公众广泛传递。

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部