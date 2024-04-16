人民网北京4月16日电 （记者郝孟佳）近日，第二十三届全国大学生机器人大赛RoboMaster 2024机甲大师高校联盟赛（广东站）在广州城市理工学院举行。

比赛现场 主办方供图

据了解，本次赛事设置3V3对抗赛和步兵对抗赛两个挑战项目，设有小组循环赛、12强赛、8进4、半决赛、季军争夺战和冠军争夺战等环节。

在3V3对抗赛中，哈尔滨工业大学（深圳）南工骁鹰战队、华南理工大学华南虎战队、华南农业大学Taurus战队分别获得冠亚季军。

在步兵对抗赛中，电子科技大学中山学院Robobraver战队、桂林电子科技大学Evolution战队、广东工业大学DynamicX战队分别获得冠亚季军。

广州城市理工学院党委副书记、副校长刘洊波指出，在本次比赛中，同学们怀揣着团队的梦想与荣耀沉着应战，展现出了当代大学生勇于拼搏、敢于创新，积极向上的精神风貌。

作为全国大学生机器人大赛旗下赛事之一，RoboMaster机甲大师高校系列赛（RMU, RoboMaster University Series）是专为全球科技爱好者打造的机器人竞技与学术交流平台。大赛自2013年创办至今，致力于培养与吸纳具有工程思维的综合素质人才，并将科技之美、科技创新理念向公众广泛传递。

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