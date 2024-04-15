原标题：2024ASC世界大学生超算竞赛落幕：北京大学、中山大学分获冠亚军

记者14日了解到，历时5天的“2024ASC世界大学生超级计算机竞赛”(ASC24)总决赛已落下帷幕，经过激烈角逐，北京大学、中山大学分获冠亚军。

ASC24超算大赛历时近六个月，全球300余支高校代表队报名参加。经过预赛选拔出的25支队伍晋级本周在上海大学举行的总决赛，决赛队伍数量创历年之最。

决赛要求各参赛队伍在3000瓦功耗约束下设计安装小型超算集群，运行优化国际通行基准测试HPL&HPCG、大模型推理优化、渗流数值模拟、火星大气模拟、新型材料结构计算等前沿科学与工程应用，并参加英文答辩。

总决赛期间，25支队伍还通过抽签分为五组完成超级团队赛，通过跨团队合作，共同挑战地震波模拟赛题。

最终，北京大学代表队发挥出色，在火星大气模拟、大模型推理优化、神秘应用新型材料电子结构计算等多个赛题表现突出，反映出全面、深刻的超算系统与应用理解能力及出色的性能优化能力，夺得总冠军。

北京大学获得ASC24总冠军。(主办方供图)

中山大学代表队在渗流数值模拟、火星大气模拟、HPL&HPCG等多个赛题中都取得优异成绩，获得亚军。

台湾新竹清华大学代表队在极具挑战性的渗流数值模拟赛题中，充分利用集群计算资源，在功耗约束下成功完成应用的大规模并行优化，以最短运行时间出色完成所有测试算例，取得全场最佳成绩，获得e Prize计算挑战奖。

由上海大学、南方科技大学、齐鲁工业大学、西南石油大学、香港理工大学等队组成的团队对地震波模拟赛题实现了高效优化，获得了超级团队奖。

此外，浙江大学代表队获得了最高计算性能奖。山西大学、上海交通大学、北京航空航天大学等队伍凭借在单项赛题上的优异表现获得了应用创新奖。

ASC专家委员会主席、图灵奖获得者、田纳西大学杰出教授杰克·唐加拉(Jack Dongarra)表示，ASC激励下一代的高性能计算科学家和工程师们，使用最尖端技术提供创新的解决方案。

上海大学党委书记成旦红表示，上海大学高度重视超算技术的研发和应用，积极培养相关领域优秀人才。未来将聚焦超算领域建设和发展，不断强化学科交叉、平台建设和成果转化，持续优化专业设置和人才培养体系。

中国科学院院士、上海大学校长刘昌胜表示，通过承办此次ASC大赛，希望能搭建更加广阔的超算技术交流舞台，不断推动超级计算技术发展，赋能AI for Education新范式，为科研创新、社会进步和人才培养做出更大贡献。

ASC世界大学生超级计算机竞赛由中国发起组织，得到亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在推动各国及地区间超算青年人才交流培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新。

ASC超算大赛迄今已举行十一届，吸引全球六大洲上万名大学生报名参赛，是全球最大规模的大学生超算竞赛。 (记者 夏宾)

(责编：郝孟佳、李昉)