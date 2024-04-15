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第61届高博会文旅会展创新发展研讨会在福州召开

2024年04月15日01:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网福州4月15日电 （记者孙竞）14日，第61届中国高等教育博览会文旅会展创新发展圆桌论坛在福州召开。会议以“融合发展，协同赋能，促进文旅会展高等教育高质量发展”为主题，探索文旅会展高等教育与产业经济双向赋能的新模式、新机制和新路径。

中国高等教育学会副秘书长吴英策指出，深入研究文旅会展人才培养、教学科研、产教融合等内在规律，充分挖掘和研究高等教育文旅会展创新发展的核心内涵和特色优势，对推动文旅会展教育高质量发展具有重要意义。他表示，要围绕强国建设，不断探索文旅会展教育发展的路径和创新人才培养的优势，提高专业人才培养质量；增强大局意识，服务发展创新，推动文旅会展教育的内涵式发展，提升文旅会展产业的数字化、创新化、国际化程度；发挥智库作用，推动学术引领，为教育界、学术界、行业协会相互交流、经验分享搭建高水平学术平台。

“要充分认识文旅会展行业的流量和行业发展的关键变量‘两个量’，破解高校不充分就业和行业人才缺乏之间的矛盾。可通过优化课程设置、数字化培训等多种方式创新人才培养模式，为文旅会展业的发展提供人才支持。”湖南第一师范学院校长胡穗谈到。

来自复旦大学、南开大学、中南财经政法大学、中山大学、华侨大学、北京第二外国语学院、黄山学院等16家单位的30余名代表参与了本次研讨会。与会专家围绕文旅会展的创新发展，从加强学术研究、注重专业建设、聚焦人才培养、推动行业发展、深化产学研合作等方面提出具体举措和建议。

(责编：李昉、熊旭)

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