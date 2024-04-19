人民网北京4月19日电 （记者孙竞）据教育部网站消息，基础学科系列“101计划”工作推进会暨计算机“101计划”成果交流会今天在京召开。

会议指出，基础学科系列“101计划”是拔尖创新人才培养的一项筑基性工程，重点任务是建设一批有高阶性、创新性和挑战度的一流核心课程，一批反映国际学术前沿、具有中国特色的一流核心教材，一支“大先生”领衔的一流教师团队和一批科教融汇产教融合的一流实践项目。以课程、教材、教师、实践项目等基础要素“小切口”，牵引解决人才培养“大问题”，带动实现高等教育改革“强突破”。

会议要求，要深刻把握教育强国建设的新部署、拔尖创新人才培养工作的新要求、人工智能等技术发展带来的新机遇新挑战，推动基础学科系列“101计划”理念再深化、质量再提级、范围再拓展，为全面提升人才培养质量夯实根基。

据悉，教育部于2021年12月在计算机领域率先启动本科教育教学改革试点工作计划（简称“101计划”），于2023年4月启动数学、物理学、化学、生物科学、基础医学、中药学、经济学、哲学等领域的基础学科系列“101计划”。计算机“101计划”在为期两年的试点建设中取得阶段性成果，完成12门核心课程和31本核心教材建设，形成涵盖400余个项目的实践平台，1500余位教师参与集体备课和教研活动，惠及2万余名学生，教学改革效果良好，受到专家和师生高度认可。后续启动的数学等8个领域建设工作正在全面推进。

会议由基础学科系列“101计划”秘书处单位北京大学、教材建设专项工作组单位高等教育出版社主办。各领域牵头专家参加会议并交流工作进展，与会人员对下一步工作进行了深入研讨。

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