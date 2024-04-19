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2024年春风行动发布岗位超4300万个

2024年04月19日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：2024年春风行动发布岗位超4300万个

记者从人力资源社会保障部了解到，为劳动者和用人单位提供就业服务的2024年春风行动日前圆满收官，行动累计举办各类招聘活动6.4万场，发布岗位4300多万个。

今年春风行动期间，全国举办的招聘活动场次数和发布岗位数量均比去年增加10%。多地还出台稳岗留工、迅速返工等奖补政策，发放就业补贴66亿多元，帮助6万多家重点企业解决用工需求40多万人次。

据全国人力资源市场信息监测中心大数据分析，春风行动期间，制造业仍是吸纳就业大户，招聘需求占全国三成半。技术技能岗位需求扩张明显，与普工的需求结构由“三七开”变为“五五开”，特别是人工智能、大数据等专业人才需求旺盛。

此外，全国小微企业招聘需求明显增加，康养护理、零售、住宿餐饮、文化旅游、交通出行等服务业岗位需求走高。

人力资源社会保障部就业促进司相关负责人表示，这些特点和变化，反映出当前中国经济回升向好态势巩固增强，也折射出传统产业转型升级和新质生产力加快发展的新趋势、新机遇。（记者邱玥）

(责编：李昉、郝孟佳)

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