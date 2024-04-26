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教育部部署开展全国第八届中小学生艺术展演活动

2024年04月26日08:43 | 来源：教育部网站
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原标题：教育部印发通知部署开展全国第八届中小学生艺术展演活动

为全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，根据《学校艺术教育工作规程》，近日，教育部印发通知，部署各地认真开展全国第八届中小学生艺术展演活动。

通知指出，本届展演活动以“绽放艺术风采、激发强国力量”为主题，旨在全面推进实施学校美育浸润行动，以浸润作为美育工作的目标和路径，坚持弘扬中华美育精神，坚持遵循艺术规律，坚持面向全体，坚持守正创新，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

通知明确，本届展演活动从2024年4月开始，分各校（县市）、省级集中展演和全国现场展演三阶段进行，为期约一年半，全国现场展演活动将于2025年在湖南省长沙市举办。

通知要求，各地要加强组织领导，制定工作方案，提升展演覆盖面。要营造简约精彩、充满朝气的展演氛围，打造充分展示青少年艺术风采和精神面貌的重要平台。要坚持公平、公正、公开，严肃开展评选工作。要加强宣传和舆论引导，提升展演活动的影响力。

(责编：李依环、孙竞)

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