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学位法审议通过 明确学术学位、专业学位等类型

2024年04月26日21:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月26日电 （记者孙竞）今天，第十四届全国人民代表大会常务委员会第九次会议表决通过《中华人民共和国学位法》。记者注意到，学位法明确“学位分为学术学位、专业学位等类型”。

国务院学位委员会办公室、教育部政策法规司负责人表示，这是本次立法的一项重大突破，既是加快培养多样化高层次人才的顶层设计，也是对30余年专业学位研究生教育实践探索的经验总结。学位法第二条规定学位类型时专门写了“等类型”，这为实践中探索设立其他学位类型留下了制度空间。

2023年，教育部印发《关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》，指出两种类型同等地位、同等重要，都是国家培养高层次创新型人才的重要途径，并进一步强化定位、标准、招生、培养、评价、师资等环节的差异化要求。

该负责人说，下一步，将贯彻落实学位法要求，坚持问题导向、尊重规律、整体推进、机制创新，以科教融汇、产教融合为方向，注重对现有人才培养过程的改造升级，加强全链条、各环节改革措施的衔接配合，提升人才培养链、工作管理链的匹配度，增强改革的系统性、可操作性、实效性、长效性，推动培养单位实现内部体制机制变革。

(责编：李依环、熊旭)

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