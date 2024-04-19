人民网北京4月19日电 （记者郝孟佳）近日，由教育部国际合作与交流司指导、教育部留学服务中心（以下简称“中心”）主办的第二十一届留学英才招聘会暨国家留学人才就业服务平台（北京专场）活动在北京举办。本次招聘会面向广大留学人才和用人单位，通过线上线下相结合的方式提供以北京为中心辐射全国的专业人力资源服务。

据介绍，本次招聘会继续与平安留学专场活动、中国国际教育巡回展一同以“三展合一”形式举办。参展单位包括北京大学、清华大学、中国政法大学、中国传媒大学、北京邮电大学、中国社会科学院、中国科学院下属研究所等高校和科研院所，也有央企和国际知名企业，更有来自武汉、济南、辽宁、青岛、大连、扬州等各地方展团及参展单位。近两百家新老用人单位汇聚一堂广纳英才，吸引了5000余名留学英才前来洽谈。

招聘会以留学人员需求为核心，突出服务特色，特别设置了高端人才洽谈区、实习专区和人力资源测评专区，功能性进一步提高，服务链条更加完善。在人力资源测评专区，留学人员可以享受AI面试、智能测评、报告解读、简历制作、就业辅导等专项服务。招聘会当天共有61人参与AI面试，18人进行心理测评，200余人接受就业指导，200余人获推优质职位。

记者了解到，2012年以来，中心已举办了20届留学英才招聘会，累计吸引全国范围内1万多家单位参展，提供招聘岗位20余万个，为20余万名留学人才提供了优质招聘服务。

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