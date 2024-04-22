人民网北京4月22日电 （记者郝孟佳）近日，北京市东城区教育系统举办“悦读阅精彩 慧读汇未来”中小学世界读书日主题活动。据了解，本次活动面向全区中小学、职业教育学校开展，旨在引导广大师生带着思考走进阅读，带着收获走向更生动的实践，以阅读“小切口”助力写好素质教育“大文章”。

活动现场。 北京市东城区教育工委供图

活动中，北京市第一七一中学、北京市东城区府学胡同小学分享了学校阅读工作的特色亮点和开展学校阅读课程建设的“善读之法”；北京市文汇中学、北京市东城区和平里第四小学的学生分享了他们在科学阅读中的收获和感受，展现学生的“好读之悟”；北京市东城区培新小学、北京景山学校、北京国际职业教育学校的师生代表分享了学习诗词感悟，呈现“爱读之乐”。

活动现场。 北京市东城区教育工委供图

为进一步促进学生阅读素养的提升，充分关注不同学段学生阅读能力、阅读兴趣、阅读习惯，活动为首批“北京市青少年学生阅读推进实验校”颁牌，依托《北京市中小学生阅读能力分级指南（试行）》，推动阅读指导更规范、更全面。

活动现场。 北京市东城区教育工委供图

东城区委教育工委书记高伟指出，阅读，在东城是一种文化、是一种传承、是一种引领。希望东城区的每一名师生都能成为书香中国的“研读者”“益读者”“乐读者”，以书香致经典、以书香致未来。

北京教育科学研究院院长冯洪荣表示，希望通过读书行动引导广大青少年励志读万卷书、行万里路，学用相长，知行合一；进一步提高教师阅读指导能力，开展学科和跨学科阅读实践探索，充分发挥教育系统优势，助力深化全民阅读活动，更好服务学习型社会、学习型大国建设。

活动现场。 北京市东城区教育工委供图

(责编：李依环、熊旭)