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首届全国大学生职业规划大赛课程教学赛道总决赛举行

2024年04月21日10:44 | 来源：人民网-教育频道
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首届全国大学生职业规划大赛课程教学赛道总决赛举行。人民网记者 李昉 摄

首届全国大学生职业规划大赛课程教学赛道总决赛举行。人民网记者 李昉 摄

人民网上海4月21日电（记者李昉）20日，首届全国大学生职业规划大赛课程教学赛道总决赛在上海师范大学举行，来自全国各地的82名大学生职业发展与就业指导课程教师入围总决赛。

记者了解到，大赛面向非毕业班学生、毕业年度求职学生和教师分别设置成长赛道、就业赛道以及大学生职业发展与就业指导课程教学赛道，分校赛、省赛和总决赛三级赛事。作为三大主体赛道之一，课程教学赛道开赛以来，共有3707名就业指导教师参赛，覆盖1565所高校、1921个课程教学团队。

“小李同学是一位来自西部地区的大学生，多次表达要回西部就业的意愿，但毕业时他获得了一份一线城市的工作机会，小李不知该如何选择，请谈谈如何对小李进行指导。”现场，选手们通过课程建设情况汇报、教学指导情景模拟和互动答辩等环节，充分展现了大学生职业发展与就业指导课程建设的成效和水平。

大赛组委会相关负责人表示，“我们希望通过举办这样的比赛能够起到以点带面的示范作用，带动全国各地高校一起开好就业指导课程，提升生涯教育的水平，促进毕业生高质量就业。”

近年来，教育部高度重视大学生生涯发展与就业指导课程建设，推动高校以全覆盖、精准化、特色化为目标，将课程建设作为强化就业指导服务的重要内容。各地各高校在就业指导课程建设方面积极探索，取得了丰硕成果。接下来，首届全国大学生职业规划大赛学生成长赛道总决赛将于5月10日在上海交通大学、上海理工大学举行，学生就业赛道总决赛将于5月11日在复旦大学、上海工艺美术职业学院举行。总决赛期间，各地各高校还将同步开展系列促就业活动。

(责编：李依环、熊旭)

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