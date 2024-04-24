韦知月（化名）在西北工业大学与英雄航天员张晓光合影。受访者供图

这是一张时隔7年、跨越千里的珍贵照片。

镜头里笑容有点儿腼腆的女孩名叫韦知月，来自广西壮族自治区融水苗族自治县。7年前，正是与英雄航天员张晓光在西北工业大学的这次合影，在她心中种下了勇敢追梦的种子。

融水苗族自治县位于广西北部，曾是国家扶贫开发工作重点县和全区20个深度贫困县之一。2016年起，西北工业大学定点帮扶广西融水，鼓励和帮助了许多像韦知月一样的孩子树立远大理想，努力追求梦想。

一对一帮扶 在大山深处播种梦想

资料图：西北工业大学帮扶地区中小学生走进中国航天日。西北工业大学供图

2017年4月24日，韦知月和来自广西融水、陕西渭南等地区的25名中小学生应邀走进西北工业大学，参加第二个“中国航天日”全国主会场的系列活动。

活动现场，英雄航天员张晓光分享了自己儿时对浩瀚宇宙的向往及长大后追求航天梦想的故事。这群坐在前排听讲的孩子，被感动得热泪盈眶。会后，韦知月上台与英雄航天员合影留念，定格了这一时刻。

“对我来说，这不仅仅是一张合影，更是心中梦想的见证。”韦知月表示，这张照片她已珍藏了7年。正是这段经历让她认识到，虽然生活在大山深处，但梦想可以穿越千里、触摸星辰。此后，她满怀憧憬、努力学习，最终考上了理想的大学。

而今已经在深圳参加工作的韦知月，业余时间也积极参加社会公益活动。她想用自己的行动诠释“知识改变命运”的信念，鼓励更多的孩子们勇敢追求自己的梦想。

韦知月的故事，正是西工大多年来对口教育帮扶广西融水的缩影。

八年来，该校依托附属中小幼优质教育资源，与融水8所学校结成一对一帮扶关系，实施“基础教育教学提升、翱翔学子筑梦、研究生支教”三项计划，形成了“以才育才、以才兴教、以才引才”的良好帮扶经验，帮助大苗山深处的孩子成长成才。

“三航”筑梦 送教课研带来“蝶变”效应

八年来，西北工业大学每年选派省市级教学名师赴融水示范授课、教学培训、高考备考、共建名师工作室，组织融水骨干教师到学校中小幼开展为期1—2周的“跟岗培训”，着力提升融水教师的教育教学理念及教学水平。

参加“跟岗培训”后，融水中学教师王婉婷在日记中写道：“我是一名山区的普通教师，我们的学生见识还太少，眼界远远不够。而老师的任务，则是帮助孩子们拓宽眼界，不要拘泥于融水，而应放眼整个世界。”

近年来，一批又一批来自融水的骨干教师来到西工大学习，观摩西工大附属中小幼教师集体备课、走进中小幼课堂、感受校园文化。两地教师面对面交流经验，不断提升教育教学水平，带来强劲的“蝶变效应”。

组织融水学子来西安参加“三航科技”筑梦夏令营活动；组织60多支大学生社会实践队1100余名学生赴广西融水开展“三航”科普讲座、航模制作；选派40余名优秀支教生前仆后继，扎根融水，充实师资力量……西工大全方位、多举措助力融水教师成长、学生成才。

勠力同心，为青少年插上飞翔的翅膀

目前就读于西工大航海学院的杨项，也来自广西融水。2018年，正在读初中的他荣获“西工大翱翔奖学金”。他回忆道：“那是我第一次接触西北工业大学，拿到奖学金，我既惊喜又感激，这所有温度的大学在我心里埋下了一颗种子。”

据悉，为激励师生优教爱学，西北工业大学专门设立“工大翱翔奖学金奖教金”，累计发放奖助金280余万元，受益师生2000余人。

在多方努力下，近年来，融水的基础教育教学质量也在不断进步。2023年，融水县高考重点线上线人数取得突破，相较2016年翻了两番。多年来，先后有数百名毕业生考入清华、复旦、上海交大、浙大、川大、西工大等“双一流”高校。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。面向未来，西北工业大学将勇毅前行，围绕“党之所引、国之所需、民之所盼”，持续发挥教育教学特色优势和优质基础教育资源辐射带动作用，不断助力帮扶地区教育质量提升，为乡村振兴贡献高校力量。

（供稿：西北工业大学 文/任一娇）

(责编：李依环、熊旭)