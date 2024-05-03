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2024长三角中心城市首届大学生龙舟赛在安徽肥西举行

2024年05月03日08:36 | 来源：中国新闻网
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原标题：2024长三角中心城市首届大学生龙舟赛在安徽肥西举行

5月2日，“龙舟闯‘官’共赴未来——2024长三角中心城市首届大学生龙舟赛”在安徽省肥西县官亭林海丰祥湖龙舟基地开幕。

来自上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、复旦大学等12所高校的龙舟队齐聚肥西，展开了一场龙舟竞技。

多支龙舟队蓄势待发。(无人机照片)陈家乐摄

5月2日，来自长三角地区的12所高校的龙舟队齐聚安徽肥西，展开了一场龙舟竞技。(无人机照片)陈家乐摄

龙舟队员们在湖面上竞技。(无人机照片)陈家乐摄

当日，丰祥湖上锣鼓喧天，队员们挥汗如雨，奋楫向前。

本次大赛由合肥市体育局、肥西县人民政府联合主办。经过预赛、复赛、半决赛和决赛的激烈角逐，最终决出了冠军、亚军、季军队伍。

据介绍，肥西县官亭镇近年来高位推进三产融合、全力争创百亿官亭，聚焦队伍能力、产业能级、集镇品位、民生福祉、基层治理五个方面提升，强产业、提形象、转作风、抓落实，立足当前，奋力开创新篇章。（记者 张强）

(责编：李昉、李依环)

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