人民网北京4月27日电 （记者孙竞）今天，在清华大学113周年校庆到来之际，清华大学成立人工智能学院，聚焦“人工智能核心基础理论与架构”和“人工智能+X”两个重点方向，以高定位和新机制建设中国自主的“AI顶尖人才和原始创新基座”。

计算机科学最高奖“图灵奖”获得者、中国科学院院士姚期智担任清华大学人工智能学院首任院长。中国科学院院士、清华大学人工智能研究院名誉院长张钹作为指导教师代表发言。

清华大学人工智能学院成立大会现场。人民网记者孙竞 摄

据介绍，清华大学人工智能学院将立足国家战略布局，创新人才引进机制，吸引汇聚顶尖人才；创新人才培养模式，构建以人工智能基础理论人才为主、兼顾“人工智能+X”复合型人才的培养体系；实现基础研究和关键核心技术的突破，夯实我国新一代人工智能发展的基础；实现成果应用转化的突破，让人工智能更好地赋能千行百业；坚持高水平对外开放，打造人工智能领域高端国际交流合作品牌；发挥引领作用，依托清华的综合学科优势和北京的产业发展优势，建成为世界顶尖的人工智能人才高地和创新高地。

记者了解到，清华大学在人工智能人才培养和科学研究方面有着深厚的积累，是国内最早开展人工智能教学和科研的单位之一。学校于1978年建立“人工智能与智能控制”教研组，于1985年成立国内第一个智能机器人实验室，于1990年建成全国首个以“智能”命名的国家重点实验室。进入新时代，学校相继成立脑与智能实验室、未来实验室、人工智能研究院、人工智能国际治理研究院、智能产业研究院，在人工智能领域进行了全方位的布局，为发展新一代人工智能奠定了坚实的基础。近十年，清华大学在人工智能领域顶级会议上发表的研究成果位列世界第一，一批清华校友现已成为我国人工智能产业的中坚力量。

清华大学人工智能高端论坛同期举行。姚期智、张钹分别围绕“人工智能的科学视角”和“大模型的思考”作主旨报告。清华大学智能产业研究院院长、中国工程院外籍院士张亚勤主持高端对话，与会专家学者聚焦人工智能相关领域多学科交叉研究、拔尖创新人才培养、产学研用深度融合等内容进行了深入交流。中国科学院院士、清华大学计算机系教授胡事民主持论坛。

活动现场还举办了清华大学人工智能成果展，重点展示了清华大学近年来在人工智能基础理论、关键技术方面的代表性成果，以及通过“人工智能+”支撑交叉学科发展和行业智能化转型方面的代表性进展。

(责编：李依环、熊旭)