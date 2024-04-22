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清华附中大兴学校举行校庆系列活动

2024年04月22日15:38 | 来源：人民网-教育频道
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清华附中大兴学校举行建校五周年校庆活动。北京市大兴区教育融媒体中心供图
清华附中大兴学校举行建校五周年校庆活动。北京市大兴区教育融媒体中心供图
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人民网北京4月22日电 （记者李依环）民族管弦乐、花式社团秀、师生合唱、京剧荟萃……20日，清华大学附属中学大兴学校举行建校五周年校庆，师生、家长现场联合进行才艺表演，展示了丰富的办学成果。

记者了解到，2019年9月，清华附中大兴学校首次迎来新学期开学。5年来，该校充分发挥十二年制的优势，探索人才贯通培养新范式，教学工作初显成效。今年4月11日，北京市大兴区教委和清华附中教育集团正式签约合作办学协议，双方优势互补、资源共享，携手推进教育高质量发展。

清华附中大兴学校执行校长李伟明在致辞中介绍了学校五年来的发展历程和办学成果。他表示，站在建校五周年的历史起点，全体清兴人将继续以清华附中的精神内涵为引领，立足大兴区基础教育的现实根基，探索人才贯通培养新范式，努力办好人民满意的教育。

清华大学附属中学党委书记曹海翔表示，附中本部将持续和清兴组成同频共振、同向同行的共同体，以时代为志、育人为本、行动为要，在“大附中”的一体化发展格局中分享成功发展经验、辐射优质资源，打造兼具清华品质与大兴特色的高质量基础教育，点亮大兴教育崭新的未来。

北京市大兴区副区长周冲指出，五周年校庆既是里程碑，更是新起点。区政府将积极搭建平台，全力推动教育优质发展，更好地满足人民对教育的美好期待。同时，希望每一位清兴人能跳出教育看大兴教育，开拓大兴教育中的空白，为全区人民交上一份高质量发展的完美答卷。

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